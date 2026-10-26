AuronPlay despide al Komanche con un emotivo mensaje: "Me dueles mucho"

La inesperada muerte de El Komanche conmocionó a la comunidad de creadores de contenido. Entre los mensajes más sentidos destacó el de AuronPlay, quien recordó al streamer con palabras cargadas de sorpresa, respeto y tristeza.
El creador español dedicó unas palabras de despedida que reflejaron el impacto que le causó la pérdida, sumándose a las muestras de cariño hacia El Komanche.
AuronPlay inició su despedida revelando que había hablado con El Komanche apenas unos días antes de su muerte, una cercanía que hizo aún más difícil asimilar la noticia.
"Las carreritas ya no serán iguales". Más allá de las colaboraciones digitales, AuronPlay recordó que compartían una amistad que trascendía las transmisiones en línea.
Uno de los recuerdos más significativos fue cuando El Komanche decidió posponer su regreso a México para acompañarlo durante unos días al notar que atravesaba un momento complicado.
AuronPlay destacó que aquellos días estuvieron llenos de conversaciones, risas y momentos que hoy considera imborrables.
El streamer reconoció que aún le cuesta aceptar que hace poco compartían momentos juntos y ahora tenga que despedirse de su amigo.
Entre los recuerdos más personales de su despedida, AuronPlay evocó una conversación reciente en su jardín, donde El Komanche le compartía la emoción que sentía por el próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.
AuronPlay aprovechó su despedida para agradecerle por los recuerdos, la amistad y el cariño que le brindó durante los años que compartieron.
El mensaje concluyó con una declaración que resume el profundo afecto que existía entre ambos y que hoy permanece en la memoria de sus seguidores. "Te quiero amigo, te quiero mucho. Descansa" concluyó en su post el streamer español.