Confirman alza a pasajes en rutas de Tegucigalpa

Tegucigalpa. Los usuarios del transporte público que viajan entre Tegucigalpa y varios municipios aledaños comenzaron la semana con nuevos precios en el pasaje. Desde este lunes 26 de octubre, pasajeros reportaron aumentos de dos y tres lempiras en distintas rutas suburbanas, una medida que algunos transportistas atribuyen al encarecimiento de los combustibles y los gastos de operación.

Entre los recorridos donde se han anunciado ajustes figuran los que conectan la capital con Ojojona, Santa Ana, Sabanagrande y San Buenaventura, además de las rutas de Altos de Santa Rosa y Reynel Fúnez. Los nuevos montos han sido divulgados mediante avisos que circulan en redes sociales y comunicados dirigidos a los pasajeros. En la ruta de Ojojona, el viaje completo hasta Tegucigalpa quedó establecido en 30 lempiras. Para los trayectos intermedios, las tarifas anunciadas son de 18 lempiras desde S.A. y el colegio; 23 desde el cruce, y 25 desde los sectores de bodega, Horno, Rancho, Manantial, Posta, Tizatillo y Reynel. En tanto, los recorridos desde Santa Rosa, Germania y Cortijo tendrán un costo de 27 lempiras. También se difundieron nuevos precios para los pasajeros que se desplazan desde la capital hacia diferentes comunidades. El pasaje a Aguacatal costará 65 lempiras; a Surcos, 58; a Llano, 53; a Guerisne, 48, y a Círculo, 43 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los usuarios de Cofradía y aldeas cercanas igualmente recibieron avisos sobre la actualización de las tarifas. Según el comunicado divulgado en esa zona, viajar desde Zepate hasta Tegucigalpa tendrá un costo de 31 lempiras, mientras que desde Cofradía se pagarán 28; desde Las Oricas, 27; desde Casa Quemada, 26, y desde La Sabana, 23 lempiras. Para quienes aborden en las aldeas de Río Abajo, el precio anunciado es de 18 lempiras. El aviso incluye tarifas diferenciadas para las personas de la tercera edad. En ese caso, los montos quedaron establecidos en 24 lempiras desde Zepate, 21 desde Cofradía, 20 desde Las Oricas, 19 desde Casa Quemada y 17 desde La Sabana. Los transportistas han pedido comprensión a los pasajeros ante los ajustes, al señalar los costos del combustible como una de las razones de la medida. Sin embargo, usuarios expresaron su inconformidad en espacios televisivos, donde denunciaron que tuvieron que pagar más por sus recorridos sin esperar el incremento. Hasta el momento, los anuncios divulgados por las distintas rutas constituyen la principal referencia de los nuevos montos reportados por los pasajeros.

IHTT se pronuncia