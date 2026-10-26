Una jueza ordena al Gobierno Trump informar sobre agentes federales en las urnas

Washington, Estados Unidos. El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, tiene hasta este lunes para entregar a una jueza sus planes de despliegue de agentes federales en los centros electorales, a ocho días de las elecciones de medio mandato y en medio de denuncias de "intimidación" por parte de personal migratorio durante el voto anticipado. La jueza Loren AliKhan fijó la entrega para este lunes, y para el miércoles debe incluir los análisis de amenazas que determinan si los agentes pueden acudir a un lugar de votación, según los archivos judiciales consultados por EFE.

La jueza del Distrito de Columbia consolidó varias demandas presentadas por la ciudad de Denver (Colorado), organizaciones hispanas como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés) y UnidosUS, la organización de derechos civiles NAACP, sindicatos y líderes demócratas del Congreso. Los demandantes sostienen que el Gobierno adoptó una política para enviar a las urnas a agentes del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una presencia que, a su juicio, intimidaría a los votantes y vulneraría la Ley de Derecho al Voto. El Gobierno estadounidense respondió ante el tribunal que los demandantes no señalan ninguna política ni declaración que muestre que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) pretende desplegar agentes armados en los centros de votación, y calificó de especulativos sus temores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse