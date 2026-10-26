Trump se juega el control republicano del Senado el 3 de noviembre en diez estados de EEUU

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se juega mantener el control republicano del Senado, que actualmente ejerce con 53 de los 100 senadores, en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre que tendrán diez disputas clave. Pese a que las encuestas reflejan una ventaja para los demócratas en la intención de voto que alcanza los diez puntos a nivel nacional, la victoria en el Senado no está asegurada para ellos, ya que los márgenes de los sondeos para cada una de esas disputas siguen siendo estrechos.

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro senadores para lograr el control la Cámara Alta durante los dos últimos años del mandato de Trump. A menos de dos semanas de la cita con las urnas para renovar 35 asientos de la Cámara Alta (22 actualmente republicanos y 13 demócratas), éstas son las diez batallas clave en el Senado: - Carolina del Norte (republicano): aunque hay medios que consideran que los republicanos ya dan por perdido este estado para el Senado, lo cierto es que el candidato republicano Michael Whatley aún tiene opciones de impedir que el exgobernador demócrata Roy Cooper se haga con la victoria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse - Ohio (r): con la polémica sobre los centros de datos convertida en eje de la campaña (muchos ciudadanos se oponen a que los construyan en sus ciudades por el aumento en el coste de la electricidad), las encuestas dan una ligera ventaja para el exsenador demócrata Sherrod Brown sobre el senador republicano Jon Husted. - Alaska (r): una candidata demócrata con tirón, unos votantes independientes con margen para cruzar líneas partidistas y un malestar económico creciente por el aumento del coste de vida han hecho que los republicanos se vean obligados a defender un escaño que en otras circunstancias parecería mucho más seguro. La excongresista demócrata Mary Peltola aparece en los sondeos como vencedora sobre el senador republicano Dan Sullivan. - Maine (r): la veterana senadora republicana Susan Collins tomó posesión el 3 de enero de 1997 y protagoniza una de las contiendas más reñidas de su trayectoria política. En esta convocatoria electoral de medio mandato es la única republicana que busca la reelección en un estado que Trump perdió en las elecciones de 2024.