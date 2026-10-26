Libertad de prensa en Honduras: las cifras detrás de las alertas y preocupaciones de la SIP

Bogotá, Colombia. El proceso judicial contra el general en retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, figura entre los casos destacados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su más reciente informe sobre las amenazas a la libertad de prensa en Honduras. El documento, presentado durante la 82 Asamblea General del organismo, celebrada en Bogotá, Colombia, advierte sobre un escenario marcado por agresiones, hostigamiento, estigmatización de periodistas, ataques digitales y elevados niveles de impunidad. La SIP señala que los riesgos son especialmente altos para periodistas y medios de comunicación que investigan presuntos actos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y otros asuntos de sensibilidad política.

Entre los casos examinados figura el del exjerarca militar Roosevelt Hernández, contra quien el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en julio de 2026 por presuntos delitos relacionados con ataques a la libertad de prensa. La acción judicial surgió a raíz de publicaciones y señalamientos difundidos a través de un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, que periodistas denunciaron como parte de una presunta campaña de desacreditación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la investigación fiscal reseñada por la SIP, esos contenidos y otros señalamientos habrían contribuido a estigmatizar a comunicadores y afectar el ejercicio de la libertad de prensa.

El caso es uno de los episodios recogidos por el organismo regional para ilustrar las dificultades que enfrentan los periodistas hondureños en el desempeño de sus funciones, particularmente cuando sus investigaciones o publicaciones involucran a instituciones del Estado.

Agresiones contra periodistas

El informe también recoge cifras del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización que documentó 60 agresiones contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública durante el primer semestre de 2026. A estos registros se suman las estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que durante 2025 atendió 208 quejas relacionadas con presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión. Las cifras reflejan la persistencia de denuncias sobre restricciones al ejercicio periodístico y a otros derechos vinculados con la libre circulación de información.

El diagnóstico regional también sitúa a Honduras entre los países del continente con mayores restricciones para el ejercicio de estas libertades. En el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025, Honduras ocupó la posición 16 entre 23 países evaluados, con una calificación de 35.64 puntos sobre 100. Con ese resultado, el país quedó ubicado en la categoría de “alta restricción”, una clasificación que refleja las dificultades existentes para garantizar el libre ejercicio del periodismo y el derecho de la población a recibir información.