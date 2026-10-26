Carnet digital: Así puede consultar qué vacunas tienen y cuáles les faltan a sus hijos

San Pedro Sula, Honduras. Los hondureños ya cuentan con una nueva herramienta para consultar su historial de vacunación por internet, sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud únicamente para buscar la información disponible en el sistema. La Secretaría de Salud puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Vacunación (SNV), una plataforma digital que permite registrar las dosis aplicadas a cada persona y facilitar la consulta de esa información mediante un carné electrónico.

El sistema está dirigido a la población que recibe vacunas conforme al esquema nacional de inmunización, incluidos niños y adultos. También busca facilitar a los padres de familia el seguimiento de las dosis que han recibido sus hijos.

¿Cómo consultar el carné digital de vacunación?

La Secretaría de Salud dispone de una página oficial desde la cual los ciudadanos pueden buscar sus registros. Para realizar la consulta, deben seguir estos pasos: Ingresar al sitio https://snv.salud.gob.hn/carnet. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Localizar el formulario de búsqueda de la Secretaría de Salud. Introducir el número de identidad de la persona que desea consultar. Ingresar la fecha de nacimiento en el formato día, mes y año. Revisar el campo denominado "Dosis de vacuna", que también aparece en el formulario. Presionar el botón "Buscar" para realizar la consulta. La plataforma está vinculada al Sistema Nacional de Vacunación, que reúne la información registrada por los establecimientos de salud. Aunque las autoridades anunciaron la posibilidad de obtener el carné digital mediante un código QR, todavía es necesario confirmar cómo funciona la descarga para los usuarios y qué información deben introducir en el campo "Dosis de vacuna".

¿Para qué sirve el nuevo carné?

Una de sus principales ventajas es que permite conservar un registro digital de las vacunas administradas, lo que facilitará el seguimiento del esquema de inmunización. Por ejemplo, los padres de familia podrán consultar las dosis registradas de sus hijos y revisar si necesitan acudir a un establecimiento de salud para completar alguna vacuna. El sistema también ayudará al personal sanitario a identificar a menores con esquemas incompletos y orientar acciones para mejorar la cobertura de vacunación.

Si al introducir los datos de consulta su información de vacunación no aparece, esto puede deberse a que el centro de salud adonde fue por la aplicación de las dosis aún no ha subido la información a la nueva plataforma.

¿Qué ocurre con las vacunas aplicadas anteriormente?

La plataforma permitirá mantener un historial individual de vacunación, independientemente del establecimiento donde se aplique cada dosis. Sin embargo, las autoridades todavía deben aclarar cómo se incorporarán los registros antiguos y qué procedimiento deberán seguir quienes descubran que alguna de sus vacunas no aparece en el sistema. También está pendiente precisar cómo podrán consultar el registro de sus hijos los padres de menores que todavía no tienen tarjeta de identidad. Este nuevo sistema está en prueba desde agosto, pero el objetivo es digitalizar toda la información pasada de los hondureños, según se informó.

¿Desaparecerá el carné físico?

La implementación de la plataforma representa un avance hacia la digitalización de los registros sanitarios y busca reducir progresivamente la dependencia de documentos impresos. No obstante, el anuncio del nuevo sistema no confirma que los carnés físicos hayan perdido su validez o que las personas deban dejar de utilizarlos.

Por esa razón, es recomendable conservar los documentos de vacunación anteriores, especialmente mientras se completa la incorporación de información al nuevo sistema.

Un sistema para todo el país