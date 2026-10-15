San Pedro Sula vacunará contra el dengue a más de 5,000 menores de 6 a 16 años

Personal de salud vacuna a niños y adolescentes contra el dengue en el centro básico Centenario José Trinidad Cabañas, en una jornada coordinada con la Regional de Salud Metropolitana de San Pedro Sula para fortalecer la prevención de la enfermedad.
La doctora Lesbia Villatoro, jefa Regional de Salud Metropolitana de San Pedro Sula, manifestó que la campaña busca proteger a 5,340 niños y adolescentes de San Pedro Sula ante el dengue, una enfermedad que puede provocar complicaciones graves.
La vacunación busca prevenir complicaciones por dengue. Las autoridades sanitarias destacaron la importancia de proteger a la población infantil mediante la vacunación y otras medidas de prevención contra la enfermedad. La vacuna esta disponible en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Según la información proporcionada durante el lanzamiento, la vacuna se administrará en una primera dosis y un refuerzo tres meses después. Los padres deben consultar las indicaciones en los establecimientos de salud.
La vacuna está diseñada contra los cuatro serotipos La doctora Villatoro explicó que, la vacuna está diseñada para brindar protección contra los cuatro serotipos del virus del dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.
Las autoridades invitaron a los padres de familia a acudir a los establecimientos de salud de San Pedro Sula para conocer los requisitos y consultar la disponibilidad de la vacuna.
Durante la semana epidemiológica 40 se notificaron 17 nuevos casos de dengue en la ciudad, según las cifras compartidas por las autoridades de salud.
De los 17 casos notificados durante ese período, nueve fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades sanitarias.
Las cifras compartidas indican que siete de los casos reportados presentaron signos de alarma, por lo que es importante reconocer los síntomas y buscar atención médica oportuna.
Entre los casos notificados se reportó un adolescente de 17 años con dengue grave, atendido en el Hospital Mario Catarino Rivas.
San Pedro Sula registra 454 casos acumulados de dengue, según los datos compartidos durante la entrevista. Las autoridades mantienen el llamado a reforzar las medidas de prevención.
Además de la vacunación, las autoridades sanitarias instan a la población a eliminar recipientes con agua estancada y otros posibles criaderos de zancudos, así como a buscar atención médica ante señales de alarma.