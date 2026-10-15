Hondureños buscan empleo temporal en España: requisitos y registro

Para optar a una plaza, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero (PTTE) y registrarse si aún no tienen una cuenta, para acceder dé click aquí. Una vez dentro, deben completar su perfil con los datos personales solicitados, incluido el número de identidad y teléfono, adjuntar una copia de la tarjeta de identidad y aceptar los términos y condiciones.