Hondureños buscan empleo temporal en España: requisitos y registro

Los aspirantes llegaron desde tempranas horas y formaron filas afuera de las oficinas de la Secretaría de Trabajo, ubicadas en Plaza Centro, primera calle de San Pedro Sula, con la esperanza de conseguir un empleo que les permita mejorar los ingresos de sus familias.
La Secretaría de Trabajo establece que los aspirantes al programa deben ser hondureños, residir en el país y tener más de 21 años para registrarse en la base de datos de candidatos a empleos temporales en el extranjero.
Aspirantes procedentes de comunidades de Santa Bárbara y otros departamentos viajaron hasta San Pedro Sula para participar en el proceso de selección de trabajadores agrícolas temporales en España, promovido mediante la cooperación entre ambos países y empresas españolas.
El programa facilita la vinculación entre trabajadores hondureños y empresas extranjeras que requieren personal temporal. Además, la plataforma permite a las compañías registrar sus necesidades de contratación y buscar candidatos en Honduras.
Los aspirantes deben contar con experiencia laboral comprobable en el área a la que desean aplicar. Para acreditar este requisito, pueden presentar constancias de trabajo que respalden la experiencia declarada.
En el ámbito migratorio, la Secretaría de Trabajo establece que los aspirantes no deben registrar antecedentes de salidas irregulares del país. Asimismo, si han tenido una visa anteriormente, se evalúa que la hayan utilizado conforme a las condiciones establecidas.
Para optar a una plaza, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero (PTTE) y registrarse si aún no tienen una cuenta, para acceder dé click aquí. Una vez dentro, deben completar su perfil con los datos personales solicitados, incluido el número de identidad y teléfono, adjuntar una copia de la tarjeta de identidad y aceptar los términos y condiciones.
Según Molina, las empresas españolas han aprobado alrededor de 2,000 plazas para trabajadores hondureños, lo que representa un aumento respecto a las 250 oportunidades con las que inició el programa.
Estas nuevas oportunidades se sumarán a las de más de 1,100 hondureños que actualmente trabajan en actividades agrícolas en la provincia de Huelva, España, mediante el programa de Migración Circular, bajo el esquema GECCO.