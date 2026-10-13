Mente Sana conversó sobre la ansiedad con estudiantes del CEB Dionisio de Herrera

El centro de educación básica Dionisio de Herrera recibió este martes una nueva visita de Mente Sana, la iniciativa de Diario LA PRENSA que promueve el bienestar emocional de niños y jóvenes en Honduras.
En esta ocasión, la jornada estuvo dedicada a conversar sobre la ansiedad, uno de los cuatro temas que se abrodarán en esta tercera edición.
A través del tercer fascículo, titulado “Una maestra genial”, los estudiantes conocieron la historia de Gloria, una profesora que, después de asistir a una capacitación sobre ansiedad, decidió dedicar una de sus clases a hablar con sus alumnos sobre aquello que les preocupaba y cómo podían manejar sus emociones.
La historia muestra que detrás de cada estudiante pueden existir preocupaciones que no siempre son visibles. Algunos atraviesan dificultades en el hogar, otros sienten presión por sus calificaciones o experimentan inseguridad en sus relaciones con amigos y compañeros.
Uno de los mensajes centrales del fascículo es que todas las emociones son válidas y merecen ser escuchadas. Así como la profesora Gloria lo hizo con sus alumnos, es importante crear espacios de confianza donde los niños puedan expresar lo que sienten sin temor a recibir burlas o ser juzgados.
Durante la jornada también se abordó cómo se manifiesta la ansiedad. Aunque suele relacionarse con el miedo o la preocupación excesiva, también puede provocar dolores de cabeza o de estómago, sudoración, dificultad para concentrarse e incluso alteraciones del sueño.
A través del fascículo también aprendieron una técnica sencilla para recuperar la calma. Esta consiste en inhalar lentamente por la nariz contando hasta cuatro, mantener el aire unos segundos y exhalarlo de forma pausada, un ejercicio que puede ayudar a disminuir la tensión en momentos de angustia o nerviosismo.
Otra de las enseñanzas es que hablar sobre lo que nos preocupa puede ser un primer paso para sentirnos mejor. Buscar a una persona de confianza, ya sea un familiar, docente o profesional de la psicología, permite encontrar orientación cuando las emociones resultan difíciles de manejar.
Al finalizar la jornada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir un poco de lo aprendido. Como reconocimiento a su participación, valentía y esfuerzo, cada uno recibió un premio.
Con esta nueva visita al CEB Dionisio de Herrera, Mente Sana continúa acercando herramientas de educación sobre salud mental a las aulas sampedranas, recordando a niños, adolescentes y jóvenes, que no tienen que enfrentar sus preocupaciones en silencio y que es válido pedir ayuda.