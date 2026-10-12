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Entre dinámicas y reflexiones, estudiantes aprendieron a reconocer la ansiedad

Guiados por la psicóloga Claudia Avilés, alumnos del CEB Lila Luz de Maradiaga aprendieron a identificar la ansiedad y practicaron técnicas de respiración para recuperar la calma.

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 18:01 -
  • Jacqueline Molina
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Entre dinámicas, ejercicios de respiración y mucho aprendizaje, Mente Sana inició este lunes una nueva semana de actividades en el centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga, donde los estudiantes aprendieron a reconocer la ansiedad y algunas técnicas para regular sus emociones.

 Foto: Yoseph Amaya
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La jornada estuvo a cargo de la psicóloga clínica Claudia Avilés, quien conversó con los niños sobre qué es la ansiedad, cómo se manifiesta, cuáles son sus posibles causas y qué pueden hacer en caso de experimentarla.

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La actividad forma parte de la tercera edición de la iniciativa de Diario LA PRENSA, que junto a sus patrocinadores buscan promover el bienestar emocional de niños y jóvenes.

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La jornada inició con una introducción al tema de la ansiedad, seguida de ejercicios prácticos que ayudaron a los estudiantes a comprender mejor este trastorno de salud mental.

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Luego se procedió a la lectura del tercer fascículo, "Una maestra genial".

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El fascículo cuenta la historia de Gloria, una docente que, tras participar en un taller sobre la ansiedad, decidió dedicar una clase a conversar con sus estudiantes, creando un espacio de confianza donde pudieran expresar sus preocupaciones, comprender lo que sienten y conocer herramientas para recuperar la calma.

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A través de esta historia, los estudiantes del CEB Lila Luz de Maradiaga aprendieron que la ansiedad puede manifestarse de diferentes maneras y que situaciones familiares, escolares o personales pueden influir mucho.

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Durante la charla, la especialista explicó que algunos síntomas de la ansiedad pueden ser dolores de cabeza o estómago, sudoración, temblores, palpitaciones, irritabilidad y dificultades para concentrarse, entre otras manifestaciones físicas y emocionales.

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Uno de los momentos más emocionantes de la tarde fue cuando los niños pusieron en práctica técnicas de relajación y respiración, herramientas que pueden ayudarlos a tranquilizarse cuando experimentan nerviosismo, preocupación o ansiedad.

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Los maestros también se sumaron a las actividades, motivando la participación de los estudiantes.

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Las dinámicas permitieron que los estudiantes participaran activamente y aprendieran de una manera divertida, reforzando los mensajes sobre el cuidado de su salud mental, la importancia de expresar sus emociones y buscar apoyo cuando sienten que algo los inquieta.

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También hubo espacio para escuchar a los estudiantes, quienes compartieron un poco de los parendido y sus reflexiones sobre el tema.

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Cada uno de los participantes recibió un premio cortesía de Diario LA PRENSA y Camas Royal Excell. El recorrido continuará mañana en el CEB Dionisio de Herrera, donde los estudiantes aprenderán sobre la ansiedad de la mano de la "Una maestra genial".

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