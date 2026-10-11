Hondureños retornan a sus hogares tras disfrutar el Feriado Morazánico

Viajeros retornaron este fin de semana cargados de equipaje y felices a San Pedro Sula, tras disfrutar de unos días de descanso durante el feriado Morazánico.
Entre llegadas y salidas de pasajeros, así lucía la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula durante el cierre del feriado Morazánico.
Durante el feriado, muchos hondureños se movilizaron a diferentes destinos del país, algunos para visitar a sus familiares y otros para disfrutar del turismo nacional.
Algunos viajeros aprovecharon la espera para disfrutar de sus alimentos mientras aguardaban la salida de los autobuses hacia sus destinos.
Unos vienen y otros se van. Así transcurrió el cierre del feriado Morazánico 2026 en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, con una considerable afluencia de viajeros.
Muchos viajeros esperaban en las afueras de la terminal su transporte o la llegada de algún familiar que los llevara a su destino.
Mientras unos viajeros retornaban a sus hogares, otros salían de San Pedro Sula. Muchos llegaron desde distintos puntos del país para disfrutar de los días de feriado en la zona norte de Honduras.
Las unidades de transporte de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula mantuvieron sus horarios habituales durante el feriado Morazánico y continuarán prestando el servicio con sus itinerarios regulares de salidas y llegadas, para atender la demanda de los pasajeros.
Para algunos, las vacaciones significaron pasar tiempo en familia; para otros, reunirse con amigos o vivir nuevas experiencias en la playa como la de Tela, litoral de Honduras.
Los bañistas se refrescaron con las olas, nadaron cerca de la orilla y aprovecharon las altas temperaturas para permanecer durante largos ratos en el mar.
A pocos metros de la playa, las lanchas ofrecieron otra alternativa para quienes buscaban una experiencia distinta.
El Lago de Yojo también fue uno de los lugares preferidos para vacacionar esta Semana Morazánica.