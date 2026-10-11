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Hondureños retornan a sus hogares tras disfrutar el Feriado Morazánico

Cientos de hondureños llegan y salen de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula tras el feriado Morazánico, con destinos en el occidente, litoral atlántico, zona central y sur del país

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 14:42 -
  • Laura Amaya
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Viajeros retornaron este fin de semana cargados de equipaje y felices a San Pedro Sula, tras disfrutar de unos días de descanso durante el feriado Morazánico.

 Foto: Framklin Munoz/LA PRENSA
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Entre llegadas y salidas de pasajeros, así lucía la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula durante el cierre del feriado Morazánico.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
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Durante el feriado, muchos hondureños se movilizaron a diferentes destinos del país, algunos para visitar a sus familiares y otros para disfrutar del turismo nacional.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
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Algunos viajeros aprovecharon la espera para disfrutar de sus alimentos mientras aguardaban la salida de los autobuses hacia sus destinos.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
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Unos vienen y otros se van. Así transcurrió el cierre del feriado Morazánico 2026 en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, con una considerable afluencia de viajeros.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
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Muchos viajeros esperaban en las afueras de la terminal su transporte o la llegada de algún familiar que los llevara a su destino.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
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Mientras unos viajeros retornaban a sus hogares, otros salían de San Pedro Sula. Muchos llegaron desde distintos puntos del país para disfrutar de los días de feriado en la zona norte de Honduras.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
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Las unidades de transporte de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula mantuvieron sus horarios habituales durante el feriado Morazánico y continuarán prestando el servicio con sus itinerarios regulares de salidas y llegadas, para atender la demanda de los pasajeros.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
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Para algunos, las vacaciones significaron pasar tiempo en familia; para otros, reunirse con amigos o vivir nuevas experiencias en la playa como la de Tela, litoral de Honduras.

Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Los bañistas se refrescaron con las olas, nadaron cerca de la orilla y aprovecharon las altas temperaturas para permanecer durante largos ratos en el mar.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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A pocos metros de la playa, las lanchas ofrecieron otra alternativa para quienes buscaban una experiencia distinta.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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El Lago de Yojo también fue uno de los lugares preferidos para vacacionar esta Semana Morazánica.

Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
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