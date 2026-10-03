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Tormenta inundó más de 150 viviendas en el barrio Cabañas de San Pedro Sula

El nivel del agua sobrepasó un metro de altura dentro de las casas en cuestión de minutos

Tormenta inundó más de 150 viviendas en el barrio Cabañas de San Pedro Sula
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Momentos de angustia y profunda impotencia vivieron decenas de familias del populoso barrio Cabañas de San Pedro Sula, luego de que una fuerte tormenta azotara la ciudad y provocara inundaciones que dejaron al menos 150 hogares completamente dañados y pérdidas materiales.

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En menos de una hora de intensa lluvia, los sistemas de drenaje de la zona colapsaron, provocando que el agua de embaulados y canales cercanos se desbordara sobre las calles principales e ingresara de forma intempestiva a las propiedades.

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Dentro de los inmuebles, la corriente alcanzó rápidamente una altura de al menos un metro, sorprendiendo a los residentes sin darles margen de tiempo para poner a salvo sus pertenencias más valiosas o sus enseres domésticos.

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En los pasillos y aceras se podían observar sofás empapados y enseres colocados a la intemperie por las familias afectadas, en un desesperado intento por secar lo poco que el agua no logró destruir por completo.

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Las huellas del desastre quedaron marcadas en cada rincón del barrio. Muebles de sala, camas, roperos y aparatos electrodomésticos resultaron completamente arruinados tras quedar sumergidos entre el agua sucia y el lodo.

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Al interior de las viviendas, las labores de limpieza se extendieron hasta altas horas. Pisos cubiertos de fango y muebles manchados reflejaban el panorama tras la corta pero fuerte tormenta.
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La fuerza de la corriente también causó graves daños en la infraestructura del vecindario, dejando escombros acumulados en las entradas y socavones en la vía pública.

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Electrodomésticos y alimentos almacenados tampoco se libraron del impacto del desbordamiento, dejando a varias familias sin comida.

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Los vecinos del barrio Cabañas claman ahora por la pronta intervención de las autoridades municipales y de socorro, solicitando apoyo humanitario inmediato para limpiar sus casas.

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También piden asistencia con enseres básicos y una solución definitiva a la red de drenaje para evitar que una historia similar se repita ante el anuncio de nuevas lluvias.
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