"Your Song" y una última ovación: Elton John se despide de México

Las primeras notas de "Funeral for a Friend" comenzaron a sonar después de las 20:00, cuando Elton John apareció sobre el escenario del Estadio Banorte para protagonizar una noche especial: su última presentación en México. El concierto reunió a miles de seguidores que acompañaron al músico británico en una despedida marcada por sus grandes canciones y numerosos recuerdos.
Antes de continuar con el repertorio, el artista hizo una pausa para pedir al público que evitara amontonarse y respetara los espacios asignados. Incluso llamó la atención a quienes habían avanzado hacia una zona preferencial y recordó que algunos asistentes habían pagado casi 20 mil pesos por estar allí: "La gente que está aquí pagó mucho dinero para estar al frente, no pueden hacer eso".
Después del llamado de atención, el espectáculo continuó con "I’m Still Standing", uno de los temas más reconocidos de su extensa trayectoria. El repertorio también incluyó "Tiny Dancer" y "The One", canciones que permitieron recorrer distintas etapas de una carrera que supera las seis décadas.
Uno de los momentos especiales de la noche llegó con "Crocodile Rock". Mientras Elton John interpretaba el clásico, las pantallas mostraron imágenes de personas con trajes típicos y camisetas de la selección mexicana, un detalle preparado especialmente para el público del país.
El músico también presentó a los integrantes de su banda, entre ellos Davey Johnstone, Nigel Olsson, Ray Cooper, John Mahon, Kim Bullard y Matt Bissonette. Una de las ovaciones más prolongadas fue para Cooper, quien acompaña a Elton John sobre los escenarios desde 1979.
El concierto representó además el cierre de una relación de varias décadas entre el artista y México. Su primera presentación en el país ocurrió en noviembre de 1992, mientras que su anterior visita se remontaba a marzo de 2012, cuando actuó en el Auditorio Nacional.
La presentación formó parte de "Farewell Yellow Brick Road", la gira mundial con la que Elton John decidió poner punto final a sus presentaciones en vivo. El recorrido comenzó en 2018, tuvo una pausa durante la pandemia y posteriormente continuó hasta llegar a su conclusión.
El regreso a México fue anunciado por el propio artista meses atrás, cuando expresó el significado especial que tiene el país en su trayectoria. "Ciudad de México, siempre han ocupado un lugar especial en mi corazón. Después de 14 años finalmente regreso para despedirme como se merecen", escribió entonces en sus redes sociales.
Con el avance de la noche, las luces de los teléfonos comenzaron a iluminar el estadio mientras familias, parejas y seguidores de distintas generaciones acompañaban las canciones. La lluvia y las dificultades para llegar al recinto no impidieron que el público se sumara a uno de los últimos grandes encuentros del artista con sus seguidores mexicanos.
El cierre llegó con "Your Song", mientras el público levantaba sus celulares y acompañaba los últimos acordes. Después de la interpretación, Elton John se despidió con un mensaje cargado de afecto: "Muchas gracias, les deseo todo el amor y la felicidad del mundo, los amo". Poco después, fuegos artificiales iluminaron el cielo con tonos rojos y verdes.