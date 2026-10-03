"Your Song" y una última ovación: Elton John se despide de México

Antes de continuar con el repertorio, el artista hizo una pausa para pedir al público que evitara amontonarse y respetara los espacios asignados. Incluso llamó la atención a quienes habían avanzado hacia una zona preferencial y recordó que algunos asistentes habían pagado casi 20 mil pesos por estar allí: "La gente que está aquí pagó mucho dinero para estar al frente, no pueden hacer eso".