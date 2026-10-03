"Messi y los Gigantes": así será la serie animada inspirada en el astro argentino

La música será otro de los componentes destacados de la producción. Sony Music desarrolló 13 canciones originales para la serie, con trabajos realizados en estudios de ciudades como Miami, México, Brasil, Buenos Aires y Madrid. La banda sonora cuenta con el productor Andy Clay, quien ha trabajado con artistas como Bad Bunny, Karol G, Marc Anthony y Alejandro Sanz. La canción principal llevará por título "Vamos, Vamos, Vamos" y estará interpretada por el argentino Luck Ra, conocido por éxitos como "La morocha". Durante la presentación, Bryan Korn calificó el tema como "un temazo", anticipando el papel que tendrá la música dentro de la propuesta animada.