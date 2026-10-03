"Messi y los Gigantes": así será la serie animada inspirada en el astro argentino

Lionel Messi está listo para saltar de las canchas al mundo de la animación con "Messi y los Gigantes", una nueva serie infantil de fantasía deportiva que presentó su primer tráiler y reveló detalles sobre la historia, los personajes y su propuesta musical. La producción, que llegará a Disney+, tiene previsto su estreno mundial para el verano boreal de 2027.
El adelanto fue presentado durante la Comic-Con Málaga, en España, donde productores y responsables del proyecto compartieron con el público algunas de las claves de la serie. La propuesta llevará al protagonista a un universo fantástico llamado Iko, en el que deberá enfrentarse a diez gigantes mientras intenta encontrar el camino de regreso a casa.
La historia sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en esta realidad alternativa gobernada por gigantes. Para regresar a su mundo tendrá que participar en enfrentamientos inspirados en el fútbol, utilizar unas poderosas "esferas" y contribuir a restaurar los reinos fracturados de Iko.
A diferencia de otros habitantes de ese universo, Leo no podrá recurrir a poderes especiales para mejorar sus habilidades futbolísticas. Su principal recurso será su talento, acompañado por el trabajo en equipo, la perseverancia y la determinación, valores que ocuparán un lugar central en la aventura.
El personaje de Leo tendrá la voz del joven actor argentino Milo Burgess-Webb, quien describió su participación como un "sueño". El intérprete también destacó la dimensión fantástica de la historia, que incluye gigantes, una pelota robot y hasta una lagartija capaz de tocar la guitarra.
"Teníamos que acertar con el papel. Nuestro Leo tenía que ser especial como Lionel Messi", afirmó Burgess al referirse al desafío de interpretar a un personaje inspirado en una figura deportiva de enorme reconocimiento internacional.
La música será otro de los componentes destacados de la producción. Sony Music desarrolló 13 canciones originales para la serie, con trabajos realizados en estudios de ciudades como Miami, México, Brasil, Buenos Aires y Madrid. La banda sonora cuenta con el productor Andy Clay, quien ha trabajado con artistas como Bad Bunny, Karol G, Marc Anthony y Alejandro Sanz. La canción principal llevará por título "Vamos, Vamos, Vamos" y estará interpretada por el argentino Luck Ra, conocido por éxitos como "La morocha". Durante la presentación, Bryan Korn calificó el tema como "un temazo", anticipando el papel que tendrá la música dentro de la propuesta animada.
"Messi y los Gigantes" cuenta con la producción ejecutiva de Lionel Messi, quien ha participado en el desarrollo del proyecto junto con equipos de Sony Pictures Television, Sony Music y Atlantis Studios. Entre los productores figuran Lacey Stanton, Bryan Korn, Kurt Mueller y Guy Toubes, además de Afo Verde, Tom Mackay y Sergi Reitg.
La idea comenzó a desarrollarse hace aproximadamente cinco años, cuando Messi todavía jugaba en el FC Barcelona. Sergi Reitg recordó que inicialmente parecía "una idea completamente loca y sin sentido" para presentársela al futbolista, pero finalmente consiguió avanzar y obtener su aprobación y los derechos necesarios para convertirse en una producción animada.
Con fútbol, aventura y fantasía como principales ingredientes, "Messi y los Gigantes" buscará acercar la figura del astro argentino a las nuevas generaciones desde un universo completamente diferente al deportivo. La serie llegará a Disney+ en 2027.