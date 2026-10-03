Michael Douglas revela que fueron amantes con Kathleen Turner hace 40 años

Michael Douglas sorprendió al revelar que mantuvo un romance secreto con Kathleen Turner durante el rodaje de "Romancing the Stone" ("Tras la esmeralda perdida"), en 1984. La confesión aparece en sus nuevas memorias, "One Helluva Ride", que llegarán a las librerías el próximo 6 de octubre.
El actor, de 82 años, contó que la relación comenzó mientras ambos trabajaban en la película de aventuras y comedia, en la que compartieron protagonismo. Según su relato, la atracción fue inmediata y evolucionó de una amistad a una relación sentimental que decidieron mantener lejos de los reflectores.
"Kathleen era inteligente, divertida y sexy, con una voz profunda y sensual que se convirtió en su sello", escribió Douglas en el libro, según un fragmento difundido por People. El actor aseguró que ambos se sintieron atraídos desde el primer momento.
Douglas relató que durante las jornadas de filmación en México la cercanía entre ambos fue aumentando. "Nos encontramos primero como amigos, después como compañeros de reparto y finalmente como amantes", escribió, al describir una relación que, según su versión, se desarrolló en medio de largas jornadas de trabajo y la presión propia de la producción.
El romance se mantuvo oculto incluso para algunas de las personas más cercanas al rodaje, entre ellas el director Robert Zemeckis y el coprotagonista Danny DeVito. Douglas recordó que, después de las jornadas de grabación, esperaba a que todos se retiraran para encontrarse con Turner en su habitación de hotel.
En aquel momento, Douglas estaba separado, aunque todavía casado, de Diandra Douglas, madre de su hijo Cameron. El actor reconoció que la situación matrimonial era complicada y que ambos habían tenido relaciones con otras personas durante el período de separación. La situación cambió cuando Diandra viajó a México junto a Cameron. De acuerdo con el relato de Douglas, su entonces esposa sospechó de la relación y tuvo un encuentro con Turner. La actriz habría decidido entonces poner fin al romance para no "interferir" en el matrimonio.
Douglas aseguró que posteriormente decidió regresar con Diandra pensando en su hijo, aunque años después consideró que aquella decisión no solucionó los problemas de la relación. El matrimonio terminó formalmente en 2000, tras un proceso de divorcio que incluyó un acuerdo económico.
Durante las décadas siguientes, ambos actores mantuvieron públicamente la versión de que entre ellos solo había existido una fuerte química. Douglas ahora reconoce que esa historia no correspondía con lo ocurrido. "La historia oficial fue la siguiente: sí, confesamos que teníamos una química increíble. Sí, éramos ambos, como decía Kathleen, ‘coquetos terribles’, y sí, ambos sentíamos la tentación, pero nunca pasó nada entre nosotros. Eso era mentira", escribió.
Turner ya había hablado anteriormente sobre aquella tensión entre ambos, aunque sin confirmar un romance. En declaraciones a People, la actriz recordó: "Ay, yo estaba anhelándolo, cariño, pero él seguía casado... Era esa maravillosa tensión sexual, ¿sabes? Cuando realmente sabes que quieres a alguien, y digo que fue mutuo, y no puedes tenerlo".
A pesar de la revelación, la relación entre Douglas y Turner sobrevivió al episodio y a los años posteriores. Ambos volvieron a trabajar juntos en "The Jewel of the Nile" ("La joya del Nilo") y "The War of the Roses" ("La guerra de los Roses"), además de reencontrarse décadas después en "The Kominsky Method". Turner, de 72 años, reaccionó con naturalidad a la publicación de las memorias: "¡Por el amor de Dios, qué alboroto por algo que pasó hace cuarenta años! Amo a Michael y tengo ganas de disfrutar el libro". Douglas, quien está casado con Catherine Zeta-Jones desde 2000, aseguró que pidió permiso a Turner antes de incluir la historia en sus memorias.