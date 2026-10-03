Michael Douglas revela que fueron amantes con Kathleen Turner hace 40 años

A pesar de la revelación, la relación entre Douglas y Turner sobrevivió al episodio y a los años posteriores. Ambos volvieron a trabajar juntos en "The Jewel of the Nile" ("La joya del Nilo") y "The War of the Roses" ("La guerra de los Roses"), además de reencontrarse décadas después en "The Kominsky Method". Turner, de 72 años, reaccionó con naturalidad a la publicación de las memorias: "¡Por el amor de Dios, qué alboroto por algo que pasó hace cuarenta años! Amo a Michael y tengo ganas de disfrutar el libro". Douglas, quien está casado con Catherine Zeta-Jones desde 2000, aseguró que pidió permiso a Turner antes de incluir la historia en sus memorias.