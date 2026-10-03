Día del Soldado: el deber que la Constitución pone sobre el uniforme

La celebración del 3 de octubre encuentra su carga simbólica en Francisco Morazán. El Decreto 49 escogió precisamente la fecha de su nacimiento para reconocer al soldado hondureño y vinculó la conmemoración con valores como el sacrificio y el servicio a la nación. Morazán nació el 3 de octubre de 1792 y su trayectoria política y militar estuvo marcada por el proyecto de mantener unida a Centroamérica.