Día del Soldado: el deber que la Constitución pone sobre el uniforme

Cada 3 de octubre Honduras celebra el Día del Soldado, una fecha ligada desde su origen a la figura de Francisco Morazán, pero que, vista desde la legislación nacional, también recuerda los límites, responsabilidades y principios que acompañan a quienes visten el uniforme militar.
La conmemoración tiene más de ocho décadas. El Decreto número 49, emitido por el Congreso Nacional el 5 de febrero de 1942, declaró el 3 de octubre como “Día del Soldado Hondureño”, haciéndolo coincidir con el aniversario del nacimiento de Morazán, ocurrido en Tegucigalpa en 1792. El texto tomó al prócer como símbolo de sacrificio y servicio a la patria.
Desde entonces, la fecha quedó incorporada al calendario cívico del país. La legislación laboral también reconoce el 3 de octubre, nacimiento de Francisco Morazán y Día del Soldado, entre las fiestas cívicas nacionales sin suspensión de labores.
Pero detrás de los actos militares, las condecoraciones y los honores propios de la jornada existe una definición mucho más concreta sobre lo que representa el soldado dentro del Estado hondureño.
El artículo 272 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son una institución nacional permanente, “esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”. Su misión central es defender la integridad territorial y la soberanía de la República, además de preservar el imperio de la Constitución y los principios vinculados al libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.
Esos principios se repiten en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. Su artículo 1 coloca la profesionalidad, la obediencia y el carácter apolítico entre las bases de la institución, mientras el artículo 2 señala que su organización descansa en la jerarquía y la disciplina y denomina a sus integrantes “servidores de la Patria”.
Ese concepto ayuda a entender el significado que legalmente tiene el uniforme: no concede una condición separada del Estado de derecho, sino que incorpora obligaciones particulares dentro de él.
La función del soldado tampoco termina en los cuarteles o en la defensa de las fronteras. El artículo 274 de la Constitución amplía el campo de acción de las Fuerzas Armadas y contempla su participación, cuando corresponde legalmente, en atención de desastres naturales y emergencias, protección del ambiente, comunicaciones, transporte, sanidad, educación y otras labores de interés nacional.
De ahí que la imagen del militar hondureño aparezca también durante inundaciones, incendios forestales, evacuaciones, operaciones de búsqueda y rescate o en comunidades golpeadas por fenómenos naturales. Son funciones que la propia Constitución incorpora dentro de las tareas de cooperación de la institución.
La celebración del 3 de octubre encuentra su carga simbólica en Francisco Morazán. El Decreto 49 escogió precisamente la fecha de su nacimiento para reconocer al soldado hondureño y vinculó la conmemoración con valores como el sacrificio y el servicio a la nación. Morazán nació el 3 de octubre de 1792 y su trayectoria política y militar estuvo marcada por el proyecto de mantener unida a Centroamérica.
Este 2026 se cumplen 234 años de su nacimiento. Las Fuerzas Armadas realizaron previamente la ceremonia conmemorativa de la fecha, con ascensos, condecoraciones y reconocimientos a personal militar. Sin embargo, el significado del Día del Soldado puede encontrarse más allá de una parada militar.
Está en la disciplina que exige la ley, en la obligación constitucional de mantenerse al margen de la deliberación política, en la defensa de la soberanía, pero también en el auxilio durante una emergencia o en la presencia de soldados cuando una comunidad queda incomunicada o necesita ser evacuada.
Ochenta y cuatro años después de aquel decreto de 1942, el 3 de octubre conserva así una doble dimensión: recuerda a Francisco Morazán y coloca nuevamente frente al país el sentido de una institución cuya razón de existir, según la legislación hondureña, está ligada al servicio de la República y al respeto de su Constitución.