José Ramón Fernández, de ESPN - "Abucheo a pesar de haber ganado. Eliminaron a Jamaica y avanzaron a semifinales, pero me parece muy raquítico el nivel que ha mostrado la Selección Mexicana. Tiene que ser más eficientes y jugar con personalidad, salir del letargo. No tienen liderazgo, ni en la cancha ni en la banca".