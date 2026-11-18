La prensa mexicana y periodistas reaccionaron con dudas pese a la clasificación apretada de México a semifinales de la Nations League tras eliminar a Jamaica gracias al reglamento de Concacaf.
Medio Tiempo asegura que México avanzó a semifinales de la Nations League "con dudas" tras su triunfo por la mínima contra Jamaica.
Diario Récord avisa tras la clasificación de México y manda mensaje a USA: "¡Voy por ti Estados Unidos!".
La portada de Once Diario es contundente: "Tecostó". "México apenitas... Gol de Tecatito Corona en el BBVA para el primer triunfo de la era Márquez y pasar a Semis de Nations League con lo justo".
ESPN tiene claro que los goles de visita de México en Jamaica fueron claves para la clasificación a semifinales de la Concacaf Nations League.
Ovaciones - "¡México avanza de milagro en Monterrey!".
Posta Deportes - "México está en semifinales de la Nations League".
TV Azteca - "Rafa Márquez consigue su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana y lo hace por la mínima en la Ciudad de Monterrey".
En el programa Fútbol Picante de ESPN dicen que la Selección de México "sigue sin convencer".
TNT Sports México asegura que la selección mexicana "consiguió su primer triunfo de la mano de Rafa Márquez" logrando una "clasificación al límite" a semifinales de la Nations League.
Diario As tituló en su portada mexicana "¡Tecate pa' todos!". "Corona le salva la chamba a Rafa Márquez con un gol que da el pase a la Copa Oro, pero que no mitiga las dudas".
David Faitelson, polémico como siempre, atizó contra el Tri por su fútbol ante Jamaica. "Sufriendo, México avanza a las semifinales de la Nations League de Concacaf. Con esto, no alcanza para nada", escribió el periodista de TUDN.
"Muy pobre lo de México. El futuro no pinta nada bien. Márquez tendrá que hacer milagros", agregó David Faitelson.
José Ramón Fernández, de ESPN - "Abucheo a pesar de haber ganado. Eliminaron a Jamaica y avanzaron a semifinales, pero me parece muy raquítico el nivel que ha mostrado la Selección Mexicana. Tiene que ser más eficientes y jugar con personalidad, salir del letargo. No tienen liderazgo, ni en la cancha ni en la banca".
En México no están conformes, tienen dudas con su equipo por la imagen mostrada contra Jamaica y hasta recuerdan a un histórico goleador hondureño que destacó en territorio mexicano. "A esta selección mexicana la agarra el Celaya de Carlos Pavón y les meten 6".
Red Deportiva Central asegura que México clasificó a semifinales "de panzazo".
"México cumplió, pero dejó muchas dudas", es el sentir que hay en la prensa mexicana.
Telemundo - "¡México avanza al Final Four!".