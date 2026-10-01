Día del Autismo: caminan juntos por una sociedad que abrace las diferencias

La caminata se realizó en conmemoración del Día Nacional del Autismo y reunió a familias, docentes, instituciones y personas autistas en un espacio de encuentro, convivencia y sensibilización.
Más que una marcha, la actividad se convirtió en una muestra de cariño y acompañamiento para quienes cada día enfrentan barreras sociales, educativas y culturales relacionadas con el autismo. En la foto, padres y docentes del Imdee.
Flor Rivera, directora del Centro de Aprendizaje Berakah, y Cecilia Maldonado, subdirectora, levantaron con orgullo su pancarta para enviar un mensaje contra los mitos y prejuicios que todavía rodean al autismo.
El llamado fue claro: construir espacios donde las personas autistas puedan sentirse libres, seguras, respetadas y acompañadas dentro de sus comunidades, escuelas y entornos sociales.
El respeto y la empatía estuvieron entre los principales mensajes de la jornada, que invitó a reconocer las particularidades, capacidades y formas de relacionarse de cada persona.
La caminata también buscó visibilizar los derechos de las personas autistas y de sus familias, especialmente el derecho a recibir educación, atención y oportunidades en igualdad de condiciones.
Berakah, Imdee, Smart Bunny y Jhoakeyhn de La Lima fueron parte de las instituciones inclusivas que participaron en la actividad y acompañaron a las familias durante el recorrido.
Desde sus diferentes espacios de atención, estas instituciones buscan fortalecer los vínculos entre familias, cuidadores y personas autistas, además de crear redes de apoyo y acompañamiento.
Hablar de inclusión también significa pensar en entornos adaptados a las necesidades de las personas autistas, con rutas claras, zonas de calma y condiciones que reduzcan situaciones de estrés o sobreestimulación.
El reto también alcanza a escuelas, empresas, centros de salud y espacios públicos, donde todavía existen barreras que dificultan una participación plena de las personas autistas.
Berakah es una de las instituciones que organizó la caminata como parte del esfuerzo por promover la convivencia inclusiva. Para muchas familias, estas actividades representan una oportunidad para encontrarse con otras personas que viven experiencias similares, compartir aprendizajes y sentirse acompañadas.
Carlos Valladares y Alejandro Chavez marcharon con valor a la sensibilización y visibilización de las personas autistas.
Parte de las cuatro instituciones inclusivas que acompañaron la iniciativa, protegen los derechos de las personas con discapacidad y hacen un llamado a través de su marcha, que pueda existir igualdad de condiciones, una brecha importante que se debe respetar y valorar.
Karla y Kennet Mackay participaron en la jornada, reflejando ese vínculo familiar que resulta fundamental en el camino hacia una verdadera inclusión.
Berakah fue una de las instituciones organizadoras de la caminata, impulsada como parte de un esfuerzo por promover una convivencia basada en el respeto y la aceptación de las diferencias.