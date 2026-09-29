Mente Sana y patrocinadores llevan jornada especial al CEB Dionisio de Herrera

Con alegría más de 300 estudiantes del centro de educación básica Dionisio de Herrera recibieron este martes al equipo de Diario LA PRENSA para iniciar una nueva jornada de Mente Sana.
El centro educativo fue sede esta vez del encuentro especial con patrocinadores, que se sumaron con premios, actividades y muchas sorpresas para los alumnos.
En esta ocasión participaron representantes de UTH, Camas Royal Excell, Supermercados Colonial y Fundación Diunsa, quienes acompañaron las distintas actividades preparadas para los alumnos.
También se sumaron jefes de áreas, personal de mercadeo, editores y periodistas de Diario LA PRENSA, además de los psicólogos Claudia Avilés y Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología de UTH.
La psicóloga Claudia Avilés inició la jornada preguntando a los estudiantes qué sabían sobre las emociones y cómo podían reconocerlas en su vida diaria.
De forma dinámica, explicó que las emociones no son malas y que cada una cumple una función, por lo que es importante aprender a identificarlas, validarlas y gestionarlas.
Luego, los estudiantes participaron en una dinámica para reconocer distintas emociones y comprender mejor qué función cumple cada una, siguiendo las indicaciones con mucha atención.
Uno de los momentos más especiales llegó con el ejercicio de la mariposa, que terminó con un abrazo propio y afirmaciones como “soy valioso”, “soy amable”, “soy valiente” y “me amo”.
La actividad continuó con una sopa de letras en la que tres grupos integrados por tres estudiantes de diferentes grados, tuvieron cinco minutos para encontrar la mayor cantidad posible de emociones.
Cada estudiante que participó recibió un premio como reconocimiento a su valentía, entusiasmo y disposición para involucrarse en las actividades.
Después llegó el momento de conocer a Karen, personaje principal del segundo fascículo de la tercera edición de Mente Sana.
A través de la historia "La tristeza de Karen", los alumnos aprendieron sobre la depresión, algunos de sus síntomas y señales de alerta, así como la importancia de reconocer cuándo una persona necesita ayuda.
La lectura también permitió reforzar un mensaje importante, que nadie tiene que atravesar solo un momento difícil y que expresar lo que sentimos a alguien de confianza puede ser un primer paso para sentirnos mejor.
Los estudiantes conversaron además sobre el valor de contar con una red de apoyo y de saber a quién acudir cuando una emoción o una situación comienza a sobrepasarlos.
Guzmán también dirigió una dinámica con la que los estudiantes aprendieron que la salud mental se construye en equipo y la importancia de aprender a gestionar sus emociones.
Al finalizar, representantes de cuarto a noveno grado pasaron al frente para compartir qué habían aprendido durante la jornada y cuáles fueron las reflexiones que más los marcaron., mientras que el ganador de cuarto a sexto grado obtuvo una bicicleta entregada por Diario LA PRENSA.
Los propios estudiantes eligieron a los ganadores.Al finalizar, representantes de cuarto a noveno grado pasaron al frente para compartir qué habían aprendido durante la jornada y cuáles fueron las reflexiones que más los marcaron.
El primer lugar de séptimo a noveno grado recibió una cama personal, cortesía de Camas Royal Excell, marca que recordó que un buen descaso también es importante para una salud mental óptima.
Mientras que la ganadora del grupo de cuarto a sexto grado obtuvo una bicicleta por parte de Diario LA PRENSA.
Además, Supermercados Colonial compartió galletas, jugos y malteadas con los más de 300 estudiantes, cerrando una mañana en la que cada uno se llevó un detalle y nuevos aprendizajes sobre salud mental.