Mente Sana inicia su segunda semana con fascículo sobre la depresión

Mente Sana inició este lunes su segunda semana de actividades regresando al centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga, donde los estudiantes participaron en una jornada dedicada a aprender sobre las emociones y la depresión.
La actividad comenzó de la mano del máster Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), quien preguntó a los alumnos qué conocían acerca de las emociones.
A partir de sus respuestas, Guzmán explicó que las emociones cumplen una función y que lo importante es aprender a reconocerlas, expresarlas y regularlas.
Para ejemplificarlo habló de la felicidad y el orgullo. Sentirse orgulloso de un logro puede ser positivo, dijo, pero deja de serlo cuando esa emoción lleva a una persona a actuar desde la superioridad.
Después llegó el momento de poner en práctica lo aprendido. Tres parejas de estudiantes, de diferentes grados, pasaron al frente para buscar, durante cinco minutos, la mayor cantidad posible de emociones escondidas en una sopa de letras.
La competencia despertó entusiasmo entre sus compañeros y cada uno de los estudiantes recibió un premio por su participación al finalizar la dinámica.
Luego, con ayuda de láminas didácticas, Guzmán profundizó en cinco de esas emociones y dejó para el final la tristeza, como punto de partida para introducir el tema central de la jornada.
Los alumnos aprendieron que sentirse triste forma parte de la vida, pero también que es importante prestar atención cuando la tristeza persiste, comienza a afectar la dinámica familiar o actividades cotidianas.
Esta explicación dio paso a la lectura de “La tristeza de Karen”, el segundo fascículo de esta tercera edición que aborda el tema de la depresión a través de una historieta adaptada a la realidad nacional.
Los alumnos siguieron atentos la lectura, a cargo del equipo periodístico de Diario LA PRENSA. También participaron respondiendo preguntas y relacionaron algunas situaciones con lo aprendido en las dinámicas.
El fascículo muestra cómo la vida de Karen cambia tras un triste suceso y cómo distintas circunstancias empiezan a afectar su estabilidad emocional, sus estudios y otros aspectos de su vida.
La historia permitió hablar sobre algunas señales asociadas con la depresión y, sobre todo, recordar a los estudiantes que nadie debería atravesar en silencio un momento difícil.
A su vez, mostró que contar con una red de apoyo, integrada por la familia, docentes, amigos y profesionales de la psicología, puede marcar la diferencia en la vida de las personas que luchan con la depresión.
El recorrido de Karen, personaje principal del segundo fascículo, continuará mañana en el CEB Dionisio de Herrera. La jornada contará además con la presencia de varios patrocinadores, entre ellos UTH, Supermercados Colonial y Camas Royal Excell.