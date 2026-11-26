Autoridades universitarias acompañaron a los futuros profesionales durante el tradicional Cóctel de graduandos. El evento fue celebrado en el salón Julián Arriaga de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Jerson Perdomo, Jorge Lemus, Lency Moreno, Boris De Romano y Rafael Guzmán
Durante el coctel se dieron regalos a los próximos graduandos mediante diferentes dinámicas.
También hubo un lapso para el brindis, por el cual se dio gracias a Dios, familiares, docentes y compañeros, que hicieron posible la culminación de sus estudios superiores.
Asimismo, predominó la camaradería y el buen ambiente, gracias a la música del dj y la escenografía con temática de la universidad, la cual fue preparada para esta ocasión especial.
Michelle Pineda y Berenice Herrera
Cindy Toscano y Rina Chacón
Wendy Ordóñez y Evelyn Sánchez
Heidy Herrera y Fany Cubas
Orlin Maldonado, Valeria Pacheco y José Colindres
Sergio Alba y Gisselle Corrales
Cristopher Suazo, Yisela Molina y Luis Cruz
Nelson Cabrera, Elvin Melgar, Angie Muñoz, Hristo Yanez y Giovany Castro
Mayli Rosa, Jorleny Portillo y Merly Fernández
Lesbia Fernández y Erika Melgar
Maynor Durán, Óscar Herrera y Wil Álvarez
Daniela Díaz, Jorge Luis Lazo, Johana Lara y Jonathan Soriano
Durante la celebración se creó una atmósfera juvenil entre los presentes.
El estudiante Eduardo Estrada ganó un certificado durante una de las actividades lúdicas.
Los juegos arrancaron risas y cerraron una noche inolvidable. Ahora, los futuros profesionales se alistan para su ceremonia de graduación este próximo jueves 3 de diciembre.
Las damas que llegaron también fueron partícipes de las dinámicas, entre ovaciones, música y luces.