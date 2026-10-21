Honduras lanza carnet digital para consultar el historial de vacunación

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Salud lanzó el Sistema Nacional de Vacunación (SNV), una plataforma tecnológica que permitirá registrar en tiempo real las dosis aplicadas a cada persona y consultar su historial de inmunización mediante un carnet digital, con el objetivo de modernizar el control de vacunas en el país.

La herramienta busca mejorar el seguimiento de los esquemas de inmunización y facilitar el acceso a la información tanto para el personal sanitario como para la población. El sistema permitirá asociar cada dosis directamente con la persona vacunada, sin importar el establecimiento de salud donde reciba la atención.

Julie Ruel-Bergeron, representante del Banco Mundial, explicó que el registro nominal permitirá mantener la continuidad del historial de vacunación y consultar el documento digital. “Cada persona que se vacuna queda registrada en el sistema, independientemente del establecimiento de salud donde reciba la vacuna, y puede acceder a su carnet digital”, manifestó.

Ruel-Bergeron destacó que Honduras se encuentra entre los primeros países en contar con una herramienta de estas características. Además, señaló que el carnet digital cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que favorece su reconocimiento internacional.

Por su parte, Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), informó que las 20 regiones sanitarias de Honduras completaron las capacitaciones y la implementación del sistema, lo que permite incorporar la tecnología a los procedimientos de registro de vacunas.

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La nueva plataforma representa un cambio respecto a los mecanismos utilizados durante años, cuando el control de las dosis administradas dependía de formularios impresos y documentos físicos. Con el registro digital, las autoridades esperan disponer de información más oportuna y fortalecer el monitoreo de las coberturas de vacunación.