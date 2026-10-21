Cartaginés vs Olimpia, EN VIVO, Copa Centroamericana, semifinales, horario y dónde verlo

San José, Costa Rica.

El Club Deportivo Olimpia afronta este miércoles un importante desafío en territorio costarricense, donde visitará al Cartaginés en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, una competición que reúne a los principales clubes del istmo y que representa uno de los grandes objetivos de la temporada para el conjunto hondureño. Los dirigidos por Eduardo Espinel llegan a esta serie con la ilusión de dar un golpe de autoridad como visitantes y conseguir un resultado que les permita encarar con mayor tranquilidad el compromiso de vuelta en casa. El objetivo está claro: dar el primer paso hacia la gran final y mantener vivo el sueño de conquistar un nuevo título internacional para sus vitrinas.

Sobre el papel, Olimpia parte como uno de los favoritos para superar esta eliminatoria, respaldado por su historia, su experiencia en competiciones regionales y la calidad de una plantilla acostumbrada a disputar partidos de alta exigencia. Sin embargo, los albos saben que deberán demostrarlo dentro del terreno de juego, especialmente ante un rival que llega motivado y con argumentos para complicarles la noche. El conjunto hondureño aterriza en Costa Rica con la moral fortalecida después de arrebatarle el liderato al Real España en el campeonato nacional. Ese resultado representa un impulso anímico importante para los capitalinos, que ahora pretenden trasladar su buen momento futbolístico al escenario centroamericano. Además, Olimpia recibe buenas noticias en un momento clave de la temporada, ya que recupera a dos piezas importantes de su estructura ofensiva: Jorge Benguché y Edwin Rodríguez. La posible participación de ambos futbolistas representa un refuerzo significativo para el equipo merengue de cara a una serie en la que cada detalle puede marcar la diferencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Del otro lado estará un Cartaginés que no pretende desempeñar el papel de víctima y que afronta esta semifinal con la convicción de competir de igual a igual ante uno de los clubes más laureados de Honduras. El equipo costarricense, dirigido por el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, tiene un desafío adicional: romper la estadística negativa que arrastra frente a Olimpia. En los tres enfrentamientos previos entre ambos clubes, el conjunto brumoso no ha conseguido derrotar a los merengues, una racha que buscará cambiar en esta primera batalla de semifinales. Villatoro, sin embargo, ha dejado claro que su equipo no se siente inferior a ningún adversario y que está preparado para competir contra cualquiera. El estratega confía en las capacidades de sus futbolistas y en la posibilidad de aprovechar el respaldo de su afición para obtener una ventaja que le permita viajar a Honduras con opciones reales de clasificación.

Las señales de optimismo para Cartaginés también se respaldan en sus resultados recientes. El conjunto costarricense llega después de conseguir una victoria por 1-0 sobre el Deportivo Saprissa en el campeonato local, un resultado que fortalece su confianza antes de afrontar uno de los partidos más importantes de su calendario. Ese antecedente demuestra que Cartaginés tiene capacidad para competir en eliminatorias de alta presión y que no se rendirá fácilmente ante Olimpia. Los costarricenses intentarán aprovechar su condición de locales, controlar los momentos del partido y conseguir una ventaja que les permita afrontar la revancha con mayores posibilidades de avanzar. La serie entre Cartaginés y Olimpia tendrá su segundo y definitivo capítulo el próximo miércoles 28 de octubre en el estadio José de la Paz Herrera, conocido popularmente como el estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa. Ese encuentro determinará cuál de los dos equipos consigue el boleto a la gran final de la Copa Centroamericana 2026. Por ello, el resultado de la ida tendrá un peso fundamental, aunque ninguno de los dos clubes podrá dar por sentenciada la eliminatoria antes de disputar los 90 minutos de la vuelta. Para Olimpia, la misión será regresar de Costa Rica con un marcador favorable que le permita definir la clasificación ante su afición. Cartaginés, en cambio, buscará aprovechar su localía para tomar la iniciativa y trasladar la presión al conjunto hondureño de cara al desenlace de la serie. El ganador de esta llave se enfrentará en la gran final al vencedor de la otra semifinal, que disputarán el Motagua y la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

De esta manera, el fútbol hondureño mantiene la ilusión de contar con un representante en la lucha por el título regional, aunque para ello Olimpia deberá superar primero una exigente prueba ante un Cartaginés que también sueña con hacer historia.



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