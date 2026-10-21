La polémica expulsión de Yustin Arboleda ante Cartaginés por la Copa Centroamericana

La polémica se hizo presente en el duelo entre Olimpia y Cartaginés por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2026, luego de que el delantero colombiano Yustin Arboleda fuera expulsado al minuto 39, en una acción que generó fuertes reclamos por parte del conjunto hondureño.
La jugada se produjo durante la disputa de un balón aéreo, cuando Arboleda protagonizó un contacto con un futbolista del equipo costarricense. La acción llamó la atención del cuerpo arbitral y terminó siendo revisada a través del VAR, en una de las decisiones más controvertidas del encuentro.
El árbitro guatemalteco Walter López acudió a la revisión de video para analizar detenidamente lo sucedido. Durante varios minutos, el silbante observó las imágenes con el objetivo de determinar la gravedad de la acción y decidir si correspondía una sanción disciplinaria.
Finalmente, tras completar la revisión, López tomó la decisión de mostrarle la tarjeta roja directa al atacante colombiano, quien tuvo que abandonar el terreno de juego antes de que concluyera la primera parte.
La determinación cayó como un balde de agua fría para el Olimpia, que perdió a uno de sus referentes ofensivos en un momento complicado del compromiso.
La inconformidad del delantero fue evidente. Arboleda realizó fuertes gestos de reclamo tras conocer la decisión arbitral, mientras sus compañeros también manifestaron su molestia por la expulsión. Los futbolistas olimpistas no ocultaron su desacuerdo con la determinación del colegiado, en una acción que rápidamente se convirtió en uno de los principales focos de atención del encuentro.