La polémica expulsión de Yustin Arboleda ante Cartaginés por la Copa Centroamericana

San José, Costa Rica.

La polémica se hizo presente en el duelo entre Olimpia y Cartaginés por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2026, luego de que el delantero colombiano Yustin Arboleda fuera expulsado al minuto 39, en una acción que generó fuertes reclamos por parte del conjunto hondureño. La jugada se produjo durante la disputa de un balón aéreo, cuando Arboleda protagonizó un contacto con un futbolista del equipo costarricense. La acción llamó la atención del cuerpo arbitral y terminó siendo revisada a través del VAR, en una de las decisiones más controvertidas del encuentro.

El árbitro guatemalteco Walter López acudió a la revisión de video para analizar detenidamente lo sucedido. Durante varios minutos, el silbante observó las imágenes con el objetivo de determinar la gravedad de la acción y decidir si correspondía una sanción disciplinaria. Finalmente, tras completar la revisión, López tomó la decisión de mostrarle la tarjeta roja directa al atacante colombiano, quien tuvo que abandonar el terreno de juego antes de que concluyera la primera parte. La determinación cayó como un balde de agua fría para el Olimpia, que perdió a uno de sus referentes ofensivos en un momento complicado del compromiso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse