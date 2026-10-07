Arboleda responde sobre su retiro y sale en defensa de Choco Lozano

Tegucigalpa, Honduras.

En la previa del encuentro, el delantero Yustin Arboleda habló en conferencia de prensa sobre la actualidad del equipo merengue y su estado físico. También fue consultado sobre si le gustaría formar una dupla co n Antony 'Choco' Lozano , quien estuvo entrenando en la sede del club durante un par de semanas.

¿Este parón les ha venido bien en lo físico para descansar, para seguir en lo que resta del torneo, o crees que le ha cortado el hilo de esa competitividad que llevaba el equipo?

Creo que al final tiene su pro y su contra. Los pros, el poder descansar un poco la mente también, no solamente lo físico, veníamos con una carga de partido bastante importante, así que de una otra manera el parón FIFA nos sirvió para para bajar un poco la carga emocional, pero en lo físico creo que hemos seguido trabajando. La verdad que han sido dos semanas y media bastante importantes, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y en la otra parte la seguidilla de partidos si por ahí te da un ritmo de competencia, pero hace parte de nuestro trabajo del día a día. Así que como tal lo tomamos, como se dice, cuando hay que descansar, hay que descansar y cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Lo más importante es que ahora con ese nuevo arranque el equipo pueda seguir en esa misma línea que veníamos teniendo antes del parón, para poder seguir encaminado hacia nuestro objetivo.

¿Qué tan lejos estás? ¿Te encuentras en tu mejor versión?

Uno todos los días trabaja para mejorar. Eso de decir cuánto te falta, si te falta mucho, si te falta poco, creo que los partidos, los minutos te lo van marcando. Acá lo más importante, como siempre he dicho, es que cada uno de los jugadores que hacemos parte de la plantilla pueda estar de la mejor manera para cuando el cuerpo técnico lo requiera poder aportar lo que le corresponde. Así que en esa parte estamos tranquilos, trabajando día a día para para seguir mejorando y poder estar a la altura de lo que viene.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo visualizas esta segunda etapa? Porque venías anotando antes del parón

Si bien para uno como delantero siempre el poder anotar te da confianza, te da esa tranquilidad de saber de que nosotros como

delanteros somos los que cargamos con ese mote de tener que anotar los goles, pero siempre he dicho al final en un equipo no importa quién anote los goles, lo más importante que los resultados se puedan conseguir, porque de nada sirve que los delanteros anoten los goles, pero si al final el equipo no consigue los resultados, entonces creo que al final nosotros nos basamos en eso, si bien uno como delantero siempre quiere anotar, pero yo creo que hay otra, cuando a veces por ahí el gol no llega por diferentes factores, hay otra forma de poder ayudar, entonces creo que eso es la madurez que ya tengo para poder asumir esos momentos y saber de que a veces cuando andas dulce de cualquier manera entra y a veces cuando el marco se cierra, se cierra. Así que creo que eso no tiene que quitarme el enfoque de lo que he venido haciendo, de lo que yo soy, yo me conozco y sé cuando estoy bien y cuando las cosas no están bien y trabajo cada día para mejorar y para estar a la altura.

Su contrato en Olimpia expira en diciembre

Termino el contrato ahorita en diciembre, la verdad que eso es lo que menos me preocupa en este momento, anteriormente normalmente las veces que he renovado acá en el equipo siempre ha sido a finales de torneo o cuando termino un torneo, así que esa parte no me preocupa, lo más importante es poder hacer bien las cosas, terminar bien y al final, pues no sabemos qué va a pasar en el futuro, nosotros podemos planificar cosas pero al final la última palabra siempre la va a tener Dios.

¿Consideras que ahorita estás en tu mejor momento o hay un Justin mejor que todavía no hemos conocido?

En lo físico me siento bien, que es lo más importante, después lo deportivo si juegas y haces las cosas bien, creo que eso te da la tranquilidad para irte bien a tu casa y saber de que estás haciendo las cosas bien, porque uno sabe cuando juega bien y sabe cuando no juega bien, pero más allá de eso creo que es lo importante de poder estar siempre en el grupo, de poder aportar en lo futbolístico y en lo extra futbolístico, porque no solamente creo que hay muchos jóvenes en el plantel, los cuales uno siempre tiene que estar también hablándoles, tratando de guiarlos y al final es un trabajo que a los grandes hoy nos toca, así como en su momento yo era chico y otros grandes también lo hicieron conmigo, entonces creo que al final eso hace parte y conjuga todo lo que puede ser el estar en Olimpia, yo creo que hoy somos ya pocos los jugadores con más de 30 años que estamos en el equipo, la verdad que hay un plantel muy joven y nos toca también hacer ese otro trabajo más allá de que obviamente el cuerpo técnico habla siempre, pero también a veces creo que la ayuda que uno pueda dar por todo lo que uno ha vivido en esta carrera también siempre va a ser importante para los jóvenes.

Génesis, próximo rival de Olimpia

Vamos a enfrentar un equipo difícil, que tiene buenos jugadores, que tiene un gran entrenador que ya lo ha demostrado en otros equipos y agarró este equipo en una situación difícil, creo que el semestre pasado lo mantuvo, este torneo han comenzado bastante bien, creo que se hace muy fuerte en su casa, la verdad que es un campo muy difícil, a una hora bien complicada también, pero no hay que poner excusas, hay que prepararse, hay que tratar de ir a afrontar ese partido, ganar como lo demanda la historia, pero sabemos que al frente hay un rival complicado, por lo cual no va a ser nada fácil en poder afrontar ese compromiso.

El proceso de Olimpia que lo ha llevado al éxito

Al final el tema del proceso siempre va a tener controversia. Creo que lastimosamente o afortunadamente nos tocó una época donde tocó esta explosión de la tecnología, de las redes sociales. Y es complicado, porque sí, es proceso, pero seguramente si no estuviéramos ganando, si los resultados no los estuviéramos obteniendo, quizá el cuerpo técnico no estuviera, quizá ya lo hubieran sacado. La gente estuviera pidiendo la cabeza de muchos jugadores, así como aún estamos consiguiendo las cosas y uno lo ve que pasa. Pero yo creo que hace parte de la convivencia de esta carrera, yo creo que al final todos los procesos cuando por ahí no ganas pareciera que no sirvieran. Pero al final estamos acostumbrados en una generación de que queremos agarrar el atajo, queremos siempre agarrar el camino más corto, no queremos vivir el proceso. Para uno llegar a ser jugador de fútbol profesional primero tiene que pasar muchas cosas, dejar muchas cosas de lado. La juventud de nosotros prácticamente es nula porque decidimos ser futbolistas profesionales y tenemos que dejar de lado muchas cosas, los amigos, la rumba, la familia. El poder disfrutar esa etapa de la juventud que la disfruta cualquier joven en cualquier otro tipo de profesión o de carrera que decida tener.

Nosotros los futbolistas no, decidimos ser jugadores de fútbol y como tal tenemos que saber que es una carrera muy exigente donde nos van a criticar, donde nos van a juzgar. Donde pareciera que todo lo que hacemos va a ser mirado con una lupa diferente a lo que hacen los demás. Así que hay que estar tranquilos, nosotros seguir trabajando, sabemos y como lo hablamos en el grupo antes del parón y ahora que estamos pronto a comenzar nuevamente. Lo que hemos hecho hasta hoy ya es historia, ya el sábado comienza una nueva historia y que si no conseguimos los resultados se nos va a venir el mundo encima y es normal. Yo creo que hay que saber convivir con eso y creo que el jugador de Olimpia tiene que saber que el portar esta camiseta conlleva eso. No solamente porque soy buen jugador voy a jugar en Olimpia, yo creo que el jugar en Olimpia siempre tiene algo diferente. El jugador de Olimpia, yo siempre lo he dicho, para jugar en Olimpia no solamente tienes que tener calidad, para jugar en Olimpia tienes que tener carácter, tienes que tener esa garra, esas ganas de que aunque ganes quieres seguir ganando porque si no es muy complicado poder jugar en una institución como Olimpia. Así que hay que estar tranquilos, seguir trabajando, sabemos que viene la parte más importante del semestre, la cual la tenemos que afrontar de la mejor manera para poder conseguir los objetivos que nos hemos trazado.

Parece un poco extraño que uno de los mejores volantes como Jorge Álvarez no haya tenido participación con la Selección (solo 20 minutos). Y Edwin Rodríguez tratando de querer colaborar

La verdad que de la Selección no voy a hablar, no voy a hablar nada. Solamente, como ustedes saben, la clase de jugadores que son Jorge y Edwin, así que eso no me compete a mí de si juegan o no.

Dupla con el Choco Lozano

Ya había tenido la posibilidad de compartir con él un poco en la Selección, si bien es poco realmente. Pero esas casi dos semanas que estuvo trabajando con nosotros, la verdad que más allá de lo futbolístico, la gran persona que es, el gran profesional que es. Como a pesar de toda la experiencia y el bagaje que tiene internacionalmente, viene y... Yo soy uno de los primeros en llegar normalmente acá al CAR, y esas dos semanas que él estuvo acá con nosotros, cuando yo llegaba ya el Choco estaba en el gimnasio. Eso te habla que el jugador profesional, aunque desde que estoy acá casi hace diez años, siempre he escuchado que han matado al Choco. Pero por algo se ha mantenido tanto tiempo afuera, y la verdad que la calidad de él nadie la va a negar.

Lastimosamente cada jugador tiene un carácter diferente, cada jugador expresa su calidad o se manifiesta de una forma distinta, no todos somos iguales. Pero la verdad que Choco es una gran persona, un gran profesional, y en esa etapa que está de recuperación, desearle siempre lo mejor y que ojalá se pueda recuperar de la mejor manera. Y pueda volver a jugar, que es lo que a uno como futbolista le gusta, que es estar siempre jugando.

Bryan Ruiz, técnico de Costa Rica, convocó a jugadores como Celso o Keylor. ¿Cómo interpretas que allá convocan a jugadores veteranos y aquí en Honduras ya los quieren retirar?

Lo que pasa es que a veces cuando uno dice las cosa... estamos acostumbrados a nuestro país que decir las cosas de frente cae mal, y cuando decís algo todo el mundo se tiene encima, porque estar en un escritorio y bajo la sombra es bueno criticar y juzgar a todos, el problema es que vengas y estés acá con un rayo de sol a las 8:00 AM y tomas decisiones en cuestión de segundos. No me voy a retirar cuando alguien me diga que 'ya estás viejo'. Me voy a retirar cuando Dios decida, cuando me siento que ya no pueda seguir jugando daré un paso al costado, mientras tanto voy a seguir haciéndolo, el fútbol no es de edad, si uno de 15 años tiene las condiciones de jugar, debe jugar, y si uno de 40 tiene las condiciones, también.

Llevo 16 años jugando fútbol profesional y antes de debutar tuve que pasar un proceso, toda mi vida la he pasado jugando fútbol, nadie me ha regalado nada, solo porque algún vago que no tiene ni idea tenga que decir que el jugador se tiene que ir... no lo digo solo por mí, por una cantidad de jugadores que han estado en esta institución o tienen cierta edad ya no sirven para jugar. Lastimosamente tienen la memoria cortita y yo estoy claro que el fútbol no es de pasado, es de presente. Pero en la vida hay que ser un poco agradecidos también, queremos vivir del presente, queremos vivir de los atajos, no queremos pasar procesos. Hay que hacer procesos, estamos en una generación que no quieren hacer procesos, los procesos duelen y cuestan, no todo el tiempo son con victorias, también a veces hay que perder para poder ganar. Tenemos que tener esa consciencia, a veces cuesta esperar, queremos tener todo para ya. La vida no la podemos llevar tan a la carrera, hay que llevarla con calma para poder conseguir las cosas.