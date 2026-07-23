Yustin Arboleda atiza contra los que critican a Olimpia y deja dardos: "¿Qué leños?"

Tegucigalpa, Honduras.

El atacante defendió la mezcla de experiencia y juventud dentro del plantel, respondió a las críticas que surgieron antes del inicio de la temporada y aseguró que el respaldo debe demostrarse en el estadio, dejando claro que el trabajo y los resultados terminan hablando por sí solos.

Luego de conquistar la Supercopa de Honduras, el primer título oficial organizado por la Liga Nacional, el delantero de Olimpia, Yustin Arboleda , aprovechó para enviar un contundente mensaje a quienes cuestionaban el proyecto del equipo albo.

Entonces como que eso te obliga a que puedas opinar de que se tienen que ir, de que tiene que llegar gente nueva. Pero bueno, al final cada quien tiene su punto de vista, es respetable. Nosotros como futbolistas y la directiva siempre evalúan, siempre tienen proyectos para conseguir lo que se plantean cada torneo.

Y como todo, nosotros que tenemos más tiempo en el equipo, yo llegué a los 27 años, llegué a Olimpia joven todavía. Los Edwin, los Pinto, los Jorge, los Pineda tenían 18 o 19 años. Lo que pasa es que a veces como que la misma gente ya se aburrió de ver ganar a los mismos.

Yo creo que en un equipo de fútbol siempre tiene que haber ese equilibrio, ese balance entre jugadores jóvenes y jugadores de experiencia. Y al final, porque también cuando a los jóvenes les toca y si por ahí al principio no les salen las cosas, esos mismos que piden que pongan a los jóvenes son los primeros que salen a matar a los jóvenes. Entonces yo creo que a los jóvenes hay que arroparlos, hay que acompañarlos con jugadores grandes, hay que darles las herramientas para que ellos puedan seguir desarrollándose.

Bueno, pero primero esto apenas está comenzando. Todavía queda toda la temporada por delante. Segundo, siempre en los últimos torneos se ha hablado, porque parece que ya hoy tener 30 años es un pecado para jugar fútbol. Ya te dicen viejo, ya te tienes que ir. Pero queda demostrado que cuando tú trabajas, cuando tú te enfocas en tu trabajo, al final siempre terminas consiguiendo tu objetivo.

A mí me llama la atención lo que decís, especialmente porque venimos de ver un Mundial. Te aparece uno en México con 39 años, un Cristiano Ronaldo con 41, un Luka Modric con 40 y aquí, como decimos, tienen 30 y ya los quieren retirar.

Obviamente no nos vamos a comparar con esos animales, pero en nuestro hábitat, en nuestro lugar, lo que tú mencionas es cierto. Nadie te dice... Hay un entrenador que decía: "El jugador de fútbol va a jugar, tenga 15 o tenga 40. Desde que rinda, va a jugar". Lo que pasa es que hoy no sé qué hay, un revuelo en las redes sociales, pero lo noto acá porque en otros lados no veo eso.

Cuando el jugador tiene 30 o 32 años ya es viejo, ya no puede jugar fútbol. Los juveniles van a jugar porque son buenos y a todos les va a llegar su oportunidad. Pero esos mismos que piden que pongan a los juveniles, cuando las cosas no les salgan bien en uno o dos partidos, que ya no los estén matando, sino que al contrario, les den el apoyo, les den ese respaldo.

Porque si no, no vamos a crecer. Si vamos a estar cambiando y cambiando, a veces hay que sentar bases y sentar las bases cuesta. Es lo más difícil. Cuando tú vas a construir, lo más difícil siempre va a ser hacer una base sólida para que puedas sostener toda la estructura de arriba. Entonces yo creo que está bien que lleguen los jóvenes, que tengan la oportunidad, pero a los jóvenes también los tienes que arropar con jugadores de experiencia.

¿Qué le decís a esa gente que entra en duda? Yo creo que lo has escuchado, eso de que miran el armado y quizás no se ilusionan tanto, sobre todo con la Copa Centroamericana, porque se fue Pinto, se fueron jugadores importantes. ¿Qué le decís a esa gente que no confía? Porque sí hay gente que no confía, sobre todo de cara a la Copa Centroamericana.

Sí, los que no confían son los que están en la casa, los que están detrás del teléfono, porque los que vienen aquí al estadio confían en que nosotros vamos a ganar, confían en que nosotros vamos a conseguir los resultados, por eso vienen y nos apoyan.

Porque yo te aseguro que si los que vienen al estadio ven que el equipo no está haciendo las cosas bien, son los primeros que van a expresar ese malestar, pero apoyando desde el estadio.

Yo veo mucha gente que le pide a la directiva que contrate, que contrate y que contrate, pero no vienen al estadio a apoyar. A veces nosotros jugamos partidos de Liga Nacional. Olimpia, ¿cuántos aficionados puede tener? Y a veces nosotros jugamos partidos con dos mil personas en el estadio.

¿Y cuál es la excusa? "No, no vamos a ir a ver esos leños". ¿Qué leños? Vení a apoyar a tu equipo. Los jugadores estamos de paso, nosotros no vamos a estar toda la vida aquí. Nosotros el día de mañana nos vamos a ir, pero tu equipo, tu institución va a seguir y vos vas a demostrar el apoyo a tu institución o tu inconformismo apoyando en el estadio, no desde una red social o detrás de un teléfono. Entonces yo creo que debemos apoyar más, y no solo a Olimpia, sino a nuestra liga, a todos los equipos de nuestra liga, yendo al estadio a apoyar a tu equipo, a exigirle en el estadio y no en las redes sociales.