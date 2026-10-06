Vandenbroucke deja carta y revela motivos de su adiós a la Selección Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Pese a llegar con la enorme ilusión de representar al país natal de su madre, la primera experiencia de Vandenbroucke con la "H" no resultó como esperaba. Durante su llamado, el juvenil se quedó en el banquillo y no vio un solo minuto de acción en los cuatro compromisos de la Nations League frente a Jamaica (en dos ocasiones), Martinica y Surinam. Esta falta de oportunidades en el terreno de juego, sumada a un choque cultural, motivaron al futbolista a replantearse su continuidad. En su comunicado, Víctor fue totalmente transparente sobre su proceso de integración al entorno catracho: "Después de un proceso de mucha reflexión, he tomado la difícil decisión de apartarme, por ahora, de la Selección Nacional de Honduras". "No ha sido una decisión fácil. Desde el primer momento llegué con ilusión, respeto y el deseo de representar al país con el que tengo un vínculo muy especial a través de mi madre. Por eso, antes que nada, quiero agradecer a Honduras, a la Federación, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a todas las personas que me recibieron y me hicieron sentir parte de este proyecto", continuó.

"Sin embargo, también quiero ser honesto. Durante este tiempo me ha costado adaptarme. Vivir una experiencia como esta implica mucho más que jugar al fútbol. Hay aspectos culturales, personales y de vida cotidiana a los que no siempre es sencillo acostumbrarse, y en mi caso ese proceso ha sido más difícil de lo que esperaba", confesó el jugador, añadiendo con honestidad que, en este momento, no siente que ese sea su "lugar". A pesar de su corta edad y de lo que significa renunciar a un combinado nacional, Víctor Vandenbroucke ha optado por priorizar su salud mental y su desarrollo deportivo en Europa. A partir de ahora, centrará todas sus energías en su actual club, el Gent II, con el objetivo de seguir creciendo futbolísticamente en el Viejo Continente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque la decisión de apartarse de la Bicolor es un golpe para el proyecto de la Federación de Fútbol de Honduras, el jugador agradeció el cariño de la afición y aclaró que no es un adiós definitivo. "Esta decisión no significa necesariamente cerrar una puerta para siempre. Si algún día vuelvo a sentir que es el momento y el lugar adecuado, la posibilidad de regresar seguirá abierta", detalló. No obstante, el panorama internacional del jugador de 18 años sigue siendo amplio. Al no haber sumado minutos oficiales con la selección mayor de Honduras, Vandenbroucke aún mantiene intacta la posibilidad de elegir representar a Bélgica en el futuro, una de las opciones que tiene sobre la mesa debido a su doble nacionalidad.

La carta abierta de Víctor Vandenbroucke

"A la Federación de Fútbol de Honduras, a mis compañeros y a toda la afición hondureña: Después de un proceso de mucha reflexión, he tomado la difícil decisión de apartarme, por ahora, de la Selección Nacional de Honduras. No ha sido una decisión fácil. Desde el primer momento llegué con ilusión, respeto y el deseo de representar al país con el que tengo un vínculo muy especial a través de mi madre. Por eso, antes que nada, quiero agradecer a Honduras, a la Federación, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a todas las personas que me recibieron y me hicieron sentir parte de este proyecto. Sin embargo, también quiero ser honesto. Durante este tiempo me ha costado adaptarme. Vivir una experiencia como esta implica mucho más que jugar al fútbol. Hay aspectos culturales, personales y de vida cotidiana a los que no siempre es sencillo acostumbrarse, y en mi caso ese proceso ha sido más difícil de lo que esperaba. Con el paso del tiempo he comprendido que, en este momento, no siento que este sea mi lugar. Decirlo no significa restarle valor a Honduras ni al cariño y respeto que tengo por el país y por su gente. Es simplemente una decisión personal que nace de reconocer cómo me siento y de entender qué es lo mejor para mí en esta etapa de mi carrera. Me ha costado mucho tomar esta decisión, precisamente porque valoro la oportunidad que tuve de vestir los colores de Honduras y porque soy consciente de lo que significa representar a un país que forma parte de mi historia familiar. Por ahora, he decidido concentrarme plenamente en mi club, el GENT II, continuar trabajando, creciendo como futbolista y dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido.

🗒️COMUNICADOLa Federación de Fútbol de Honduras informa que 👤Víctor Vandenbroucke ha comunicado su decisión personal de apartarse, por ahora, de la Selección Nacional de Honduras.De acuerdo con la carta enviada por el jugador, esta decisión responde a un proceso de reflexión personal y a las dificultades que ha experimentado para adaptarse a la cultura y a la vida cotidiana hondureña.La FFH aclara que la decisión de apartarse de la Selección corresponde exclusivamente al jugador, quien en su comunicación expresó además su agradecimiento a Honduras, a la Federación, al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición.La Federación respeta su decisión y le desea éxitos en su carrera profesional. — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 6, 2026