Molina es señalado, se defiende y habla de su continuidad: "El fracaso lo puedes llamar tú"

Tegucigalpa, Honduras.

José Francisco Molina compareció en conferencia de prensa luego del empate 1-1 de Honduras ante Jamaica, resultado que permitió a la Selección Nacional evitar el descenso a la Liga B y mantenerse en la A de la Concacaf Nations League 2026-27. El entrenador español analizó el desarrollo del partido y explicó cómo el gol recibido condicionó al equipo durante varios minutos: "Yo creo que al principio empezamos bien. El equipo empezó dominando el balón, teniendo un buen posicionamiento... Es verdad que luego perdimos el control del partido. Encajamos un gol prácticamente en la primera vez que chutaron. Y eso nos generó demasiada incertidumbre".

Molina explicó que durante el descanso buscó recuperar la tranquilidad y corregir el posicionamiento del equipo para que Honduras volviera a tomar el control del encuentro: "En el descanso lo que ajustamos fue, sobre todo, esa tranquilidad y ese posicionamiento que necesitábamos para dominar de verdad el partido y poder hacerle daño a Jamaica. Estoy muy contento por el trabajo, por el esfuerzo del equipo... Lógicamente no estoy contento con el resultado, me hubiese gustado ganar con la diferencia de goles necesaria". Uno de los temas consultados al técnico fue la decisión de utilizar a Clinton Bennet como lateral derecho. José Molina defendió la elección y explicó que tomó en cuenta el desgaste de Cristopher Meléndez, quien había disputado tres partidos consecutivos: "Entendí que hoy era la mejor opción después de haber jugado Meléndez tres partidos seguidos. Una de las razones que me hace inclinarme por Clinton Bennet es porque creo que nos puede servir en esas dos posiciones. Estoy contento del trabajo que hizo Clinton, creo que nos ayudó". También fue consultado por la situación de David Ruiz, quien no tuvo minutos durante esta larga Fecha FIFA. El entrenador destacó las condiciones del joven futbolista y aseguró que tendrá importancia en el futuro de la Selección de Honduras: "David Ruiz es un jugador que me encanta y que por diferentes situaciones de momentos de juego y de lo que yo entendía que el partido necesitaba, al final desgraciadamente se ha quedado sin jugar un minuto. Es un jugador joven y estoy seguro de que será un jugador importante en la 'H' en algún momento". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Otro de los puntos aclarados por José Francisco Molina fue la ausencia del brazalete de capitán en el brazo de Edrick Menjívar durante los partidos. El entrenador explicó que el portero de Olimpia continúa siendo el capitán de Honduras, pero que existe una razón específica para que otro futbolista porte la cinta. "El capitán de la selección es Menjívar. Lo que pasa que hemos decidido que el brazalete lo porte otro compañero porque solo el capitán se puede dirigir al árbitro. Él mismo dijo que era mejor que lo llevara otro jugador que pueda estar más cerca del árbitro". La palabra "fracaso" también apareció durante la conferencia de prensa, en referencia al hecho de no haber conseguido el objetivo en la competición. Molina rechazó utilizar ese término para definir lo ocurrido y aseguró que Honduras continuará con el proceso trazado.