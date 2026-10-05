Tristeza en Honduras, polémica seña de Jamaica, dedicatoria de Palma y presentadora enamora

Las imágenes del empate que logró la Selección de Honduras 1-1 contra Jamaica en la última jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League.
Los jugadores titulares y suplentes de la Selección de Honduras entonando el himno nacional antes del partido contra Jamaica.
Este fue el 11 titular de Honduras ante Jamaica: Edrick Menjivar, Clinton Bennett, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Jhen Clever Portillo, Kervin Arriaga, José Alejandro Reyes, Jonathan Rubio, Dereck Moncada, Luis Palma y Keyrol Figueroa.
Maynor Figueroa, leyenda de la Selección de Honduras, estuvo en el estadio Nacional Chelato Uclés viendo a sus dos hijos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa.
Ella parece que fue la única aficionada de Jamaica que asistió al estadio Nacional Chelato Uclés.
Y él fue el único hincha con la camiseta de la selección jamaicana en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La siempre hermosa Carolina Lanza, presentadora del canal HCH, sorprendió a todos en el estadio Nacional y cautivó con su belleza.
Luis Palma volvió a ser titular y fue de menos a más en el partido contra los jamaicanos.
Su estatura no le impidió a José Alejandro Reyes a ganarle el balón por el aire al gigante jamaicano Karoy Anderson.
Keyrol Figueroa apareció en la delantera de Honduras, pero no pudo con la difícil defensa de Jamaica.
Jamaica se adelantó en el marcador con gol de Tyreece Campbell y silenció el estadio Nacional Chelato Uclés.
Algunos jugadores de Jamaica hicieron un polémico gesto con los dedos tras el gol de Tyreece Campbell ante Honduras.
Los jugadores de la Selección de Honduras salieron cabizbajos y tristes tras el final del primer tiempo con el marcador 0-1.
Keyrol Figueroa, con rostro triste luego del final del primer tiempo.
Los aficionados hondureños reaccionaron muy molestos por la imagen de la Bicolor en el primer tiempo.
Los hinchas catrachos abuchearon a los jugadores de la Selección de Honduras tras el final del primer tiempo.
Dereck Moncada disputando el balón con Ronaldo Webster. El joven delantero hondureño dio problemas a la defensa jamaicana.
Luis Palma marcó un golazo de larga distancia para el empate de la Selección de Honduras 1-1 contra Jamaica.
Luis Palma celebrando su golazo que dio el empate a Honduras ante Jamaica.
El delantero de la Selección de Honduras le dedicó su gol a su bella esposa Annie Córdova que se encontraba en el estadio Nacional.
El entrenador español José Francisco Molina aplaudió el golazo de Luis Palma.
Mike Arana ingresó en el segundo tiempo y tuvo buenos minutos frente a los jamaicanos.
Kervin Arriaga se llevó un tremendo gol y quedó tendido en el suelo. Requirió asistencia médica.
Bryan Róchez, otro de los cambios en el segundo tiempo, buscó el gol del triunfo pero no lo consiguió y terminó triste.
José Francisco Molina entró al campo al final del partido para abrazar y consolar a sus jugadores.
Kervin Arriaga, Dereck Moncada y Bryan Róchez, tristes por la eliminación en la Concacaf Nations League.
Los futbolistas de la Selección de Honduras se mostraron tristes por la eliminación en la Concacaf Nations League.