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Tristeza en Honduras, polémica seña de Jamaica, dedicatoria de Palma y presentadora enamora

La leyenda de Honduras que apareció en el estadio Nacional y la hermosa presentadora que robó miradas.

Tristeza en Honduras, polémica seña de Jamaica, dedicatoria de Palma y presentadora enamora
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Las imágenes del empate que logró la Selección de Honduras 1-1 contra Jamaica en la última jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League.

 FOTOS: David Romero y Estalín Irías
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Los jugadores titulares y suplentes de la Selección de Honduras entonando el himno nacional antes del partido contra Jamaica.
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Este fue el 11 titular de Honduras ante Jamaica: Edrick Menjivar, Clinton Bennett, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Jhen Clever Portillo, Kervin Arriaga, José Alejandro Reyes, Jonathan Rubio, Dereck Moncada, Luis Palma y Keyrol Figueroa.
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Maynor Figueroa, leyenda de la Selección de Honduras, estuvo en el estadio Nacional Chelato Uclés viendo a sus dos hijos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa.
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Ella parece que fue la única aficionada de Jamaica que asistió al estadio Nacional Chelato Uclés.
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Y él fue el único hincha con la camiseta de la selección jamaicana en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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La siempre hermosa Carolina Lanza, presentadora del canal HCH, sorprendió a todos en el estadio Nacional y cautivó con su belleza.
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Luis Palma volvió a ser titular y fue de menos a más en el partido contra los jamaicanos.
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Su estatura no le impidió a José Alejandro Reyes a ganarle el balón por el aire al gigante jamaicano Karoy Anderson.
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Keyrol Figueroa apareció en la delantera de Honduras, pero no pudo con la difícil defensa de Jamaica.
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Jamaica se adelantó en el marcador con gol de Tyreece Campbell y silenció el estadio Nacional Chelato Uclés.
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Algunos jugadores de Jamaica hicieron un polémico gesto con los dedos tras el gol de Tyreece Campbell ante Honduras.
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Los jugadores de la Selección de Honduras salieron cabizbajos y tristes tras el final del primer tiempo con el marcador 0-1.
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Los jugadores de la Selección de Honduras salieron cabizbajos y tristes tras el final del primer tiempo con el marcador 0-1.
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Keyrol Figueroa, con rostro triste luego del final del primer tiempo.
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Los aficionados hondureños reaccionaron muy molestos por la imagen de la Bicolor en el primer tiempo.
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Los hinchas catrachos abuchearon a los jugadores de la Selección de Honduras tras el final del primer tiempo.
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Dereck Moncada disputando el balón con Ronaldo Webster. El joven delantero hondureño dio problemas a la defensa jamaicana.
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Luis Palma marcó un golazo de larga distancia para el empate de la Selección de Honduras 1-1 contra Jamaica.
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Luis Palma celebrando su golazo que dio el empate a Honduras ante Jamaica.
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El delantero de la Selección de Honduras le dedicó su gol a su bella esposa Annie Córdova que se encontraba en el estadio Nacional.
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El entrenador español José Francisco Molina aplaudió el golazo de Luis Palma.
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Mike Arana ingresó en el segundo tiempo y tuvo buenos minutos frente a los jamaicanos.
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Kervin Arriaga se llevó un tremendo gol y quedó tendido en el suelo. Requirió asistencia médica.
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Bryan Róchez, otro de los cambios en el segundo tiempo, buscó el gol del triunfo pero no lo consiguió y terminó triste.
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José Francisco Molina entró al campo al final del partido para abrazar y consolar a sus jugadores.
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Kervin Arriaga, Dereck Moncada y Bryan Róchez, tristes por la eliminación en la Concacaf Nations League.
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Los futbolistas de la Selección de Honduras se mostraron tristes por la eliminación en la Concacaf Nations League.
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Los futbolistas de la Selección de Honduras se mostraron tristes por la eliminación en la Concacaf Nations League.
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Los futbolistas de la Selección de Honduras se mostraron tristes por la eliminación en la Concacaf Nations League.
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