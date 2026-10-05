José Molina provoca el enfado de madre de futbolista de Honduras

La convocatoria de Víctor Vandenbroucke con la Selección Nacional de Honduras volvió a generar cuestionamientos. El joven defensor forma parte del KAA Gent de la Primera División de Bélgica y, pese a haber sido tomado en cuenta por el técnico de la H durante la presente Liga de Naciones de Concacaf, todavía no ha tenido minutos en los cuatro partidos disputados por el combinado catracho en la competición.