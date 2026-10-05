José Molina provoca el enfado de madre de futbolista de Honduras

La madre de un seleccionado hondureño no se anduvo con rodeos y lanzó un fuerte mensaje contra José Francisco Molina, técnico de la Selección Nacional de Honduras,
La molestia surgió debido a la situación que atraviesa su hijo dentro del combinado nacional. El futbolista ha formado parte de las convocatorias durante el actual proceso, pero todavía no ha tenido la oportunidad de sumar minutos en los partidos oficiales disputados por Honduras en la competición.
Ante este escenario, la madre del seleccionado cuestionó públicamente la decisión de convocar futbolistas que, según su opinión, terminan viajando y formando parte del grupo sin recibir posteriormente una oportunidad dentro del terreno de juego.
La convocatoria de Víctor Vandenbroucke con la Selección Nacional de Honduras volvió a generar cuestionamientos. El joven defensor forma parte del KAA Gent de la Primera División de Bélgica y, pese a haber sido tomado en cuenta por el técnico de la H durante la presente Liga de Naciones de Concacaf, todavía no ha tenido minutos en los cuatro partidos disputados por el combinado catracho en la competición.
La situación provocó el enojo de la madre del futbolista, quien utilizó las redes sociales para cuestionar la decisión de convocarlo si finalmente no tendría participación en los encuentros oficiales.
Víctor Vandenbroucke, de perfil defensivo, se desempeña principalmente como lateral derecho, aunque también tiene la capacidad de actuar como defensa central. Su formación en Europa le ha permitido desarrollarse dentro de una estructura futbolística de alto nivel y competir por un lugar en las diferentes categorías del KAA Gent.
El joven futbolista también despertó interés de Estados Unidos y Bélgica, pero eligió defender los colores de la Selección Nacional de Honduras.
Vandenbroucke llegó a la concentración con la ilusión de debutar oficialmente con la Selección Mayor de Honduras.
Sin embargo, el defensor no ha disputado ningún minuto durante los partidos de esta edición de la Nations League.
Ante Surinam, Jamaica, Martinica y nuevamente Jamaica, el futbolista quedó fuera de convocatoria para los encuentros.
La situación provocó molestia en su familia, especialmente en su madre, quien expresó su inconformidad en redes sociales.
La madre del joven defensor cuestionó que su hijo haya sido llamado a la Selección si finalmente no ha tenido la oportunidad de jugar.
"Señor para que convocan jugadores solo para que vayan a perder el tiempo mejor que lo dejen a donde están continuando con su vida", escribió en redes sociales.
El mesnaje de la mamá del jugador hondureño Víctor Vandenbroucke contra José Molina, DT de Honduras.
Posteriormente, defendió las condiciones futbolísticas de su hijo y destacó la experiencia que está adquiriendo en el fútbol europeo.
“Pero si lo quieren ver jugar, búsquenlo en YouTube. Ahí están los partidos que él ha jugado con Gent para que miren cómo es el fútbol de Europa”, agregó.
El caso resulta llamativo porque Vandenbroucke llegó a Honduras después de un proceso en Europa y con la expectativa de comenzar a construir su historia con la Bicolor.
Ahora, el joven lateral deberá esperar una nueva oportunidad para poder debutar con Honduras y demostrar en cancha las condiciones que lo han llevado a desarrollarse en el fútbol belga.
Tras no disputar ningún minuto con Honduras durante esta fecha FIFA, Víctor Vandenbroucke mantiene abiertas sus opciones de representar a Estados Unidos o Bélgica en el Mundial Sub-20 de 2027.