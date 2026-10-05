Señalan al culpable y decepción por Honduras: “Aprovecharon regalo del árbitro”

Tras la eliminación de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf, la reacción no se hizo esperar. La prensa deportiva y los aficionados hondureños se pronunciaron luego del empate 1-1 ante Jamaica, resultado que confirmó el cierre de una decepcionante participación para la Bicolor.
La Bicolor ya estaba eliminada antes del pitazo inicial tras la victoria de Guatemala sobre Surinam, por lo que únicamente buscaba evitar el descenso a la Liga B.
En redes sociales, los comentarios estuvieron marcados por la frustración y las críticas hacia el desempeño de la Selección durante el torneo
Julio Cruz señaló como "regalo del árbitro a Guatemala ya que dejó con diez a Surinam".
Periodistas, medios deportivos y aficionados cuestionaron el rendimiento mostrado por Honduras, especialmente después de quedarse fuera de la pelea por los cuartos de final.
La H terminó su participación con cuatro puntos y, aunque evitó el descenso a la Liga B, el resultado dejó un sabor amargo entre los aficionados, que esperaban una mejor actuación en esta edición de la competencia.
Carlos Pavón, máximo goleador histórico de la selección de Honduras, dio su punto de vista y destacó la clasificación de Guatemala que dejó eliminada a la H.
German Alvarado de Diario LA PRENSA señaló a Jorge Salomón y resto de dirigentes por el fracaso de Honduras en la Liga de Naciones.
Por otra parte, también hubo puntos de vistas sobre el hecho de que Honduras evitó el descenso en la Liga de Naciones de Concacaf.
"La Bicolor evita el ridículo del descenso", señalamos en Diario LA PRENSA.
Johan Raudales señaló el pésimo juego de Clinton Bennet, pero más atizó contra el DT Molina por colocarlo.
Omar Gutiérez dejó su punto de vista.
Chepe Bomba de Panamá no se quedó atrás y dejó su análisis sobre la selección de Honduras.
Legión Catracha.
Duro comentario del periodista hondureño Manfredo Reyes.
Faco Rivera señaló el asleeccionador Molina.
Bebeto Flores: "Aplazados los españoles".
"Desastroso partido, pero se evita el bochorno mayúsculo de bajar a la B", señaló Gustavo Roca.
"Ya podemos respirar", señala la prensa hondureña.