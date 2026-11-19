San Pedro Sula, Honduras.- Circula en redes sociales un arte atribuido a LA PRENSA Verifica en el que se atribuye al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta declaración sobre no negociar con el “diablo”, en alusión a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, señalado por la Policía Nacional como presunto cabecilla de la estructura criminal denominada Cartel del Diablo. Sin embargo, es falso. La imagen fue alterada para incorporar una cita que no corresponde al contenido de LA PRENSA Verifica. El contenido auténtico dice literalmente: “Manipulan arte de LA PRENSA para atribuir a Tomás Zambrano una falsa declaración sobre las masacres en Yoro”. “Mientras no muera uno de los míos no negociaremos con el diablo”, dice literalmente el supuesto arte publicado en Facebook, compartido decenas de veces desde el 19 de noviembre de 2026.

Cuatro masacres registradas durante la madrugada del 18 de noviembre de 2026 dejaron 12 personas asesinadas, entre ellas tres menores de edad, en las comunidades de Vallecillos y El Pacayal, municipio de Yorito, departamento de Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las víctimas figura Delma Yolanda Olvera, regidora municipal y defensora del territorio indígena, quien murió junto a su esposo y su hija. Tras los ataques, el denominado “Cártel del Diablo” se atribuyó los crímenes mediante videos difundidos en redes sociales. La Policía Nacional investiga los móviles de los asesinatos, entre ellos posibles represalias relacionadas con operaciones recientes contra la estructura criminal. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado esa hipótesis. El 19 de noviembre, la Policía Nacional capturó a José Arnold Mejía, señalado como presunto integrante del “Cártel del Diablo”, quien supuestamente utilizaba drones para vigilar los movimientos policiales. Además, las autoridades elevaron a cinco millones de lempiras la recompensa por información que permita capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, identificado como presunto cabecilla de la organización. Asimismo, se anunció el despliegue de entre 400 y 500 policías y militares en los 11 municipios del departamento. Además, el 19 de noviembre se reportaron restricciones de circulación en tres municipios de Yoro, mientras continuaban las investigaciones sobre los asesinatos.

Arte manipulado

Una búsqueda inversa en Google Lens de la imagen viral no permitió localizar una publicación original del diario LA PRENSA que contenga el arte sobre la supuesta declaración de Zambrano. Lo que sí se localizó fue una publicación del 18 de noviembre de 2026 en la cuenta oficial de Instagram de LA PRENSA Verifica , identificada como el arte original utilizado para elaborar el contenido manipulado debido a sus similitudes. En el contenido auténtico, el titular dice: “Manipulan arte de LA PRENSA para atribuir a Tomás Zambrano una falsa declaración sobre las masacres en Yoro”. Por otra parte, el texto de la imagen viral no constituye una declaración verificada por el medio ni demuestra que Zambrano haya pronunciado esas palabras. En todo caso, la encargada de redes sociales de LA PRENSA confirmó que el arte viral no es de la autoría del medio.

Cita falsa