San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una imagen que asegura que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió ayuda a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para supuestamente capturar a integrantes del denominado Cartel del Diablo.
Sin embargo, no existen registros públicos en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden que el mandatario hondureño haya realizado esa solicitud.
Además, una fuente del gobierno confirmó que el mandatario no hizo esa petición.
"Última hora Tito Asfura pide ayuda a Bukele por un caso llamado Cartel del Diablo", dice la publicación de Facebook, compartida decenas de veces el 18 de noviembre de 2026.
Cuatro masacres registradas el 18 de noviembre de 2026 dejaron 12 personas asesinadas, entre ellas tres menores de edad, en las comunidades de Vallecillos y El Pacayal, municipio de Yorito, departamento de Yoro.
Los ataques ocurrieron durante la madrugada en cuatro lugares distintos, donde fueron asesinados tres integrantes de una misma familia en cada hecho. Entre las víctimas figura Delma Yolanda Olvera, regidora municipal y defensora del territorio indígena, quien murió junto a su esposo y su hija de tres años.
Tras los crímenes, la estructura criminal denominada Cartel del Diablo se atribuyó los asesinatos mediante videos difundidos en redes sociales. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las circunstancias de los ataques e identificar a los responsables.
Falsa petición
En una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + Nayib Bukele + apoyo + Cartel del Diablo + integrantes” no se encontraron registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que sustenten la solicitud del mandatario.
En las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras (Facebook, X e Instagram), donde se publican las acciones gubernamentales, los anuncios del mandatario, entre otros temas oficiales, no existe ninguna publicación relacionada con una propuesta de este tipo.
Además, LA PRENSA Verifica también monitoreó las cuentas oficiales del presidente Asfura en Facebook, Instagram y X, pero no localizó publicaciones en las que el mandatario realizara la presunta solicitud de ayuda.
Lo que sí se encontró fue un posteo de Asfura en el que condenó la masacre ocurrida en Yoro, que dejó 12 personas fallecidas, y aseguró que el crimen no quedará impune.
También informó que, en cumplimiento de los acuerdos del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ordenó intensificar los operativos en la zona, identificar y capturar a los responsables para ponerlos a disposición de la justicia.
Pero en ningún momento de su mensaje mencionó haber solicitado apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para ejecutar estas acciones.
En todo caso, María Antonieta Mejía, designada presidencial, confirmó a LA PRENSA Verifica que el gobernante hondureño no hizo esa petición.
“Es falso”, confirmó Mejía.
Por lo tanto, es falso que Nasry Asfura haya solicitado ayuda a Nayib Bukele para capturar a integrantes del Cartel del Diablo.