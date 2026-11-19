Tegucigalpa, Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó los cuatro homicidios múltiples registrados en el municipio de Yorito, Yoro, que dejaron preliminarmente doce personas muertas, entre ellas cinco mujeres y tres menores de edad.

Según la información preliminar citada por el organismo, tres de los ataques ocurrieron en la comunidad de Vallecillos y uno en Pacayal. Entre las víctimas habría integrantes del pueblo indígena tolupán, incluida la lideresa Delma Yolanda Olvera Pérez.

Olvera Pérez se desempeñaba como regidora municipal y fue presidenta del Consejo Tribal de Mina Honda. La Oficina expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, las comunidades afectadas y el pueblo tolupán, que nuevamente enfrenta las consecuencias de la violencia.

En su pronunciamiento, la OACNUDH señaló que toma nota de las investigaciones iniciadas por las autoridades competentes y se refirió a la declaratoria de Yoro como “Territorio de Alto Riesgo”, establecida mediante el Decreto No. 208-2026.