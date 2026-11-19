San Pedro Sula, Honduras. La propuesta de ampliar los horarios en los centros educativos del país continúa en pie. Así lo confirmó la viceministra de Educación, Angélica Sandres, en declaraciones a LA PRENSA, al señalar que la iniciativa contempla inicialmente un plan piloto en seis departamentos de Honduras.

Sandres explicó que el ministro de Educación, Darío Cruz, ya definió las líneas de trabajo para impulsar esta modalidad, que busca extender el tiempo de permanencia de los estudiantes en los centros educativos.

Sin embargo, aclaró que antes de implementar la jornada extendida será necesario evaluar las condiciones de los centros escolares, especialmente su infraestructura, además de desarrollar un diagnóstico que permita determinar los resultados que podría generar la iniciativa.

“Primero se va a hacer un pilotaje, porque no solo es hablar de una jornada extendida, tenemos que mejorar las condiciones de infraestructura y hacer un estudio, un diagnóstico para ver qué resultados podemos obtener”, manifestó.

La funcionaria considera que la propuesta podría generar resultados positivos, aunque reiteró que su implementación dependerá de las evaluaciones previas y de las condiciones de cada centro educativo.