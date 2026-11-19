San Pedro Sula, Honduras. La propuesta de ampliar los horarios en los centros educativos del país continúa en pie. Así lo confirmó la viceministra de Educación, Angélica Sandres, en declaraciones a LA PRENSA, al señalar que la iniciativa contempla inicialmente un plan piloto en seis departamentos de Honduras.
Sandres explicó que el ministro de Educación, Darío Cruz, ya definió las líneas de trabajo para impulsar esta modalidad, que busca extender el tiempo de permanencia de los estudiantes en los centros educativos.
Sin embargo, aclaró que antes de implementar la jornada extendida será necesario evaluar las condiciones de los centros escolares, especialmente su infraestructura, además de desarrollar un diagnóstico que permita determinar los resultados que podría generar la iniciativa.
“Primero se va a hacer un pilotaje, porque no solo es hablar de una jornada extendida, tenemos que mejorar las condiciones de infraestructura y hacer un estudio, un diagnóstico para ver qué resultados podemos obtener”, manifestó.
La funcionaria considera que la propuesta podría generar resultados positivos, aunque reiteró que su implementación dependerá de las evaluaciones previas y de las condiciones de cada centro educativo.
Modalidad virtual
Por otra parte, la viceministra se refirió al análisis que realiza la Secretaría de Educación sobre la posibilidad de trasladar las jornadas nocturnas a la modalidad virtual, una medida que también fue mencionada recientemente por el ministro Darío Cruz.
Sandres indicó que la institución estudia esta alternativa tomando en cuenta las oportunidades que ofrece la educación virtual, especialmente para jóvenes y adultos que necesitan continuar sus estudios.
Como parte de estos esfuerzos, señaló que ya se implementó un bachillerato técnico en cooperativismo bajo esta modalidad. No obstante, enfatizó que el proceso debe ir acompañado de capacitación docente y dotación de herramientas tecnológicas.
“Hablar de virtualidad también es ver resultados exitosos, no solo que finalicen un año escolar, sino que sea de manera significativa”, expresó.
Consultada sobre si la posible modificación responde a la baja matrícula en los centros educativos nocturnos, Sandres sostuvo que todavía no existe una decisión definitiva, pues el ministro continúa evaluando las opciones.
Agregó que las medidas buscan ampliar las oportunidades de acceso a la educación, reducir el rezago escolar y evitar que niños y jóvenes queden fuera del sistema educativo.
En cuanto a la deserción y la disminución de la matrícula reportadas en algunos centros educativos, la viceministra explicó que todavía no se cuenta con las estadísticas definitivas del año lectivo 2026.
Detalló que durante esta semana y la próxima los docentes, directores de centros educativos y autoridades municipales desarrollan el proceso de cierre escolar, con el que se recopilarán los datos sobre el rendimiento académico.
Sandres indicó que el 30 de noviembre, fecha en que finaliza oficialmente el año lectivo, esperan disponer de cifras nacionales sobre la cantidad de estudiantes aprobados, reprobados y los resultados por asignatura.
La información permitirá a las autoridades educativas contar con un balance del período escolar y evaluar las medidas que deberán implementarse para mejorar la cobertura y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.