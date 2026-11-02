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Más de 2,400 niños y jóvenes abandonaron sus estudios en Cortés

Director departamental de Educación atribuye la deserción escolar al desempleo, la inseguridad, la migración y la falta de compromiso de algunos padres de familia

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 14:53 -
  • Laura Amaya
Más de 2,400 niños y jóvenes abandonaron sus estudios en Cortés

La reducción de la matrícula en los centros educativos públicos de San Pedro Sula durante 2026 ha encendido las alertas entre las autoridades educativas, que observan una disminución de casi 3,000 estudiantes en comparación con el año anterior.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Un total de 2,491 estudiantes desertaron del sistema educativo durante el año 2026 en el departamento de Cortés, según confirmó el director departamental de Educación, Rafael Rodríguez, quien reconoció que, aunque la cifra representa menos del 1 % de la población estudiantil, existe preocupación por los niños y jóvenes que han abandonado sus estudios.

Las declaraciones del funcionario se producen luego de la presentación de un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que expuso datos relacionados con la deserción escolar en el país. Ante este panorama, Rodríguez aseguró que las autoridades departamentales realizaron jornadas de trabajo para revisar y aclarar las cifras correspondientes a Cortés.

El titular de Educación detalló que entre los principales factores que provocan el abandono de las aulas figuran el desempleo, la inseguridad, la falta de compromiso de algunos padres de familia y la migración, tanto interna como externa.

Rodríguez reconoció que, independientemente del porcentaje que representan los casos, se trata de 2,491 estudiantes que actualmente están fuera del sistema educativo, por lo que anunció que se trabajará en una estrategia para reincorporarlos durante 2027.

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Entre las acciones contempladas por las autoridades se encuentran las visitas domiciliarias, con el propósito de localizar a los jóvenes que dejaron de asistir a los centros educativos, conocer las razones de su abandono y gestionar su regreso a las aulas de clases.

Más de 2,400 niños y jóvenes abandonaron sus estudios en Cortés
(LA PRENSA)

Asimismo, el funcionario manifestó que se buscará impulsar una política educativa de Estado que garantice la permanencia de niños y jóvenes de entre 6 y 17 años en los centros de enseñanza.

En ese sentido, planteó la necesidad de solicitar al Congreso Nacional mecanismos que permitan fortalecer la obligatoriedad de la educación y establecer compromisos para que los padres de familia matriculen a sus hijos y acompañen su proceso hasta finalizar el ciclo escolar.

Por otra parte, al ser consultado sobre quién asumirá la titularidad de la Secretaría de Educación, Rodríguez indicó que todavía desconocen el nombre de la persona que ocupará el cargo.

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Sin embargo, manifestó que esperan que el presidente de la República realice el nombramiento entre el 2 y 3 de noviembre, al considerar que esta institución representa uno de los mayores retos de la administración pública.

Mientras tanto, las autoridades departamentales aseguran que trabajan en la planificación de acciones para 2027, con el objetivo de reducir la deserción escolar y lograr que los 2,491 estudiantes que abandonaron las aulas en Cortés tengan la oportunidad de regresar al sistema educativo.

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Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

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