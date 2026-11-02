Más de 2,400 niños y jóvenes abandonaron sus estudios en Cortés

San Pedro Sula, Honduras. Un total de 2,491 estudiantes desertaron del sistema educativo durante el año 2026 en el departamento de Cortés, según confirmó el director departamental de Educación, Rafael Rodríguez, quien reconoció que, aunque la cifra representa menos del 1 % de la población estudiantil, existe preocupación por los niños y jóvenes que han abandonado sus estudios.

Las declaraciones del funcionario se producen luego de la presentación de un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que expuso datos relacionados con la deserción escolar en el país. Ante este panorama, Rodríguez aseguró que las autoridades departamentales realizaron jornadas de trabajo para revisar y aclarar las cifras correspondientes a Cortés.

El titular de Educación detalló que entre los principales factores que provocan el abandono de las aulas figuran el desempleo, la inseguridad, la falta de compromiso de algunos padres de familia y la migración, tanto interna como externa.

Rodríguez reconoció que, independientemente del porcentaje que representan los casos, se trata de 2,491 estudiantes que actualmente están fuera del sistema educativo, por lo que anunció que se trabajará en una estrategia para reincorporarlos durante 2027.