Maestros preguntan por los L674 millones de Matrícula Gratis; urgen proyectos

Tegucigalpa, Honduras. A pocas semanas de que finalice el año escolar, una contradicción entre las cifras oficiales y las denuncias del magisterio genera interrogantes sobre el destino de los fondos del programa Matrícula Gratis. Mientras la Secretaría de Educación reporta que prácticamente agotó los recursos asignados para 2026, directores y docentes aseguran que el dinero todavía no llega a los centros educativos públicos. El programa cuenta con un presupuesto de 700 millones de lempiras, de los cuales L674.28 millones aparecen registrados como ejecutados, equivalentes al 96.33% de la asignación. Según el informe de ejecución presupuestaria de Educación, con datos al 16 de septiembre, únicamente quedaban disponibles L25.7 millones.

La diferencia entre lo que reflejan los registros presupuestarios y lo que denuncian los docentes abre una pregunta: ¿en qué etapa del proceso se encuentran los recursos destinados a las escuelas y colegios? Aunque el porcentaje de ejecución es elevado, ese dato no permite establecer, por sí solo, que el dinero haya sido depositado en las cuentas de los establecimientos educativos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por ello, representantes magisteriales consideran necesario que las autoridades expliquen cómo se utilizaron los fondos y cuánto se ha transferido efectivamente a los centros beneficiarios. Joel Navarrete, exdirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), cuestionó que el presupuesto aparezca casi totalmente ejecutado cuando, según sostiene, las escuelas continúan sin recibir los recursos. “Salvo que hayan hecho una inversión bajo ese renglón presupuestario, pero a los centros educativos no se les ha entregado nada”, manifestó el dirigente. Su señalamiento apunta a la necesidad de conocer si el monto reportado corresponde a compromisos presupuestarios, pagos efectuados mediante otros mecanismos o transferencias que todavía no se han acreditado a los establecimientos.

Un desembolso que sigue pendiente

Gerardo Solano, dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), explicó que el 12 de octubre se emitió un oficio relacionado con la acreditación de los fondos de Matrícula Gratis para los niveles de prebásica, básica y media.

El documento indica que se encuentra en proceso el pago de la primera planilla del programa mediante el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). Sin embargo, Solano aseguró que hasta ese momento los docentes únicamente conocían un listado de centros educativos contemplados para recibir los recursos. “Pero inicio del desembolso, nada. Solo es un listado que tienen con algunos centros educativos”, expresó.

La incertidumbre no se limita a los dirigentes magisteriales. Docentes de distintas regiones aseguran que llevan meses esperando las transferencias para financiar proyectos que ya tienen planificados. Una profesora de la zona oriental explicó que su centro educativo cuenta con el apoyo de los padres de familia y de la alcaldía para ejecutar una obra, pero continúa pendiente la aportación correspondiente al programa. “Nosotros ya tenemos el proyecto que vamos a hacer, ya está la contraparte de los padres y la alcaldía, solo falta eso para hacerlo”, relató.