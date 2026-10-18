Piqué, contra las cuerdas por Shakira: el exjugador se defiende

Desde el entorno de Gerard Piqué ofrecen, sin embargo, una visión diferente de la situación y recuerdan las condiciones que fueron pactadas tras meses de negociaciones. Según esta versión, el convenio de 2022 contempla que el exfutbolista viaje a Miami una vez al mes para pasar nueve días con sus hijos. "Y él siempre cumple", aseguran personas próximas a Piqué a los compañeros de La Vanguardia.