Piqué, contra las cuerdas por Shakira: el exjugador se defiende

La relación entre Shakira y Gerard Piqué vuelve a estar marcada por un nuevo enfrentamiento.
A casi cuatro años de su separación, la cantante colombiana y el exfutbolista del FC Barcelona regresaron a los tribunales para revisar las condiciones del acuerdo que establecieron en 2022.
Esta vez con un asunto especialmente delicado como protagonista: el bienestar y los desplazamientos de sus hijos, Milan y Sasha.
La artista presentó una petición para modificar el régimen de visitas que regula los encuentros de los menores con su padre. El principal objetivo es que los viajes entre Miami, Estados Unidos, y Barcelona, España, no recaigan únicamente sobre los niños, quienes viven con su madre desde abril de 2023.
La solicitud ha generado un nuevo capítulo en la relación de la expareja, cuyos desacuerdos vuelven a ocupar titulares internacionales. Aunque ambos mantienen el vínculo con sus hijos, la distancia geográfica y la organización de las visitas se han convertido en un punto de discusión que ahora deberá resolverse en el ámbito judicial
La petición de Shakira es concreta: que Gerard Piqué viaje a Miami para compartir tiempo con Milan y Sasha durante determinados periodos de vacaciones cortas, en lugar de que sean los menores quienes tengan que desplazarse hasta España para permanecer pocos días con él.
La cantante considera que los vuelos transatlánticos, los cambios de horario y las distancias pueden alterar las rutinas de sus hijos, especialmente cuando deben regresar rápidamente a sus compromisos escolares.
De esta manera, la colombiana busca que los encuentros familiares se organicen teniendo en cuenta las necesidades de los menores y no únicamente las condiciones de un calendario de visitas establecido hace varios años.
El pasado 6 de octubre, ambos acudieron a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para abordar sus diferencias sobre el régimen de visitas.
Según declaraciones recogidas por La Vanguardia, personas próximas al exjugador aseguran que existe un compromiso establecido para que pueda compartir tiempo con Milan y Sasha, y sostienen que él lo respeta: “Y él siempre cumple”.
Según estas fuentes, el acuerdo contemplaba que Piqué viajara mensualmente a Miami para pasar nueve días con sus hijos. Este compromiso formaba parte del convenio que permitió que Milan y Sasha se mudaran a Estados Unidos junto a su madre.
La misma versión sostiene que los menores viajarían a Barcelona durante determinados periodos de vacaciones escolares para compartir tiempo con su padre y con la familia paterna, incluidos sus abuelos y otros familiares.
Desde el entorno de Gerard Piqué ofrecen, sin embargo, una visión diferente de la situación y recuerdan las condiciones que fueron pactadas tras meses de negociaciones. Según esta versión, el convenio de 2022 contempla que el exfutbolista viaje a Miami una vez al mes para pasar nueve días con sus hijos. "Y él siempre cumple", aseguran personas próximas a Piqué a los compañeros de La Vanguardia.
La disputa deberá resolverse a partir del procedimiento judicial iniciado para revisar el acuerdo de separación. La falta de entendimiento entre ambas partes impidió cerrar un nuevo pacto durante las negociaciones previas.
La resolución será determinante para establecer si se mantienen las condiciones actuales o si se modifican los desplazamientos y la organización de las visitas.
Mientras tanto, tanto Shakira como Piqué continúan con sus respectivas actividades profesionales. La cantante mantiene sus compromisos musicales, mientras que el exfutbolista está vinculado a sus proyectos empresariales.