Despidos de docentes continúan mientras Educación revisa plazas irregulares

San Pedro Sula, Honduras. Los despidos continúan en el sector educativo a nivel nacional, mientras las autoridades avanzan con la revisión de plazas y nombramientos que, según han señalado, presentan irregularidades o no cumplen con los requisitos establecidos. Gilberto Benítez informó que alrededor de 30,000 docentes han sido despedidos a nivel nacional como parte de este proceso y sostuvo que la situación está relacionada, entre otros factores, con una mala gestión en la asignación de plazas permanentes. Según explicó, los casos no obedecen necesariamente a motivaciones políticas, sino a nombramientos en los que no se habrían cumplido los procedimientos establecidos para acceder a una plaza. Benítez recordó que durante la administración anterior había aproximadamente 26,000 profesores sin trabajar, quienes participaban en concursos con la expectativa de obtener una plaza permanente. Sin embargo, aseguró que posteriormente se asignaron puestos a personas que no cumplían con todos los requisitos.

“Habían profesores que no tenían requisitos, que no tenían una nota de concurso o que no tenían exoneraciones”, afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El problema, agregó, fue especialmente grave en Cortés, donde docentes que sí cumplían con los requisitos denunciaron que no recibieron las plazas correspondientes.

La problemática también involucra la reubicación de docentes que ya cuentan con una plaza, debido a que las autoridades revisan si los nombramientos corresponden a las necesidades de los centros educativos y si fueron otorgados conforme a la normativa. “Sí estaban mal distribuidas estas plazas y siguen mal distribuidas”, señaló Benítez. Explicó que ya se han realizado audiencias públicas para revisar algunos casos y que a determinados docentes que no reúnen los requisitos se les ha solicitado que abandonen las plazas. El proceso, reconoció, no es sencillo, debido a que todavía existen casos en los que las autoridades no han logrado ubicar a algunos de los docentes involucrados en los nombramientos cuestionados. Semanas atrás, la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, aseguró a LA PRENSA que los despidos forman parte de un proceso de reorganización administrativa debido al exceso de plazas y rechazó que las decisiones respondan a motivos políticos.

Las autoridades educativas sostienen que la revisión busca ordenar el sistema y garantizar que quienes ocupen una plaza docente cumplan con los requisitos establecidos.