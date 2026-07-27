Educación analiza despedir a más personal de serviciocivil que laboran en escuelas

Tegucigalpa, Honduras

Así lo dejó entrever la ministra de Educación, Arely Argueta, al manifestar que continúan revisando el número de personas que están laborando en los centros educativos mediante servicio civil.

Pese a las protestas de padres de familia y docentes en diferentes centros educativos por el despido de aseadoras y guardias, las destituciones podrían seguir en los próximos días por parte de la Secretaría de Educación (Seduc).

"En servicio civil, pues, se sigue estudiando en cada uno de los centros educativos para ver con qué cantidad de personal nosotros podemos quedar en los centros", dijo la funcionaria.

Argueta explicó que, de acuerdo a los análisis que han realizado, encontraron centros educativos con exceso de personal asignado en el área administrativa.

"De repente, en la parte administrativa tenemos hasta ocho secretarias en un centro educativo que solo tiene entre 100 y 150 estudiantes”, ejemplificó.

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Los análisis para determinar la cancelación de contratos de personal de aseos y de vigilancia, así como secretarias y otros puestos en los centros escolares, dependen de factores como la matrícula y las necesidades reales de cada centro.

Estas acciones provocaron el reclamo por parte de los padres de familia, docentes e incluso los mismos estudiantes, quienes se han tomado los centros exigiendo el reintegro del personal.

En el Distrito Central, este lunes las protestas se registraron en el Instituto Luis Bográn y el Centro Educativo Fuerzas Unidas, ubicado en la colonia Ulloa.En ambos centros, empleados y representantes del servicio civil alzaron la voz contra los despidos que, aseguran, se han venido registrando dentro de la institución.

Las protestas se extendieron a otros departamentos del país, pues son alrededor de 2,000 personas las que ya fueron despedidas a nivel nacional; muchos de ellos contratados durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.

Ante eso, dirigentes magisteriales han advertido con movilizaciones si continúan las cancelaciones, al considerar que el personal de apoyo es indispensable para garantizar condiciones mínimas en los centros escolares.