Ministra: Despidos en Educación continuarán mientras revisan exceso de plazas

San Pedro Sula, Honduras

La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, aseguró que los despidos realizados en el sistema educativo forman parte de un proceso de reorganización administrativa por exceso de plazas y rechazó que las decisiones respondan a motivos políticos. Además, advirtió que los centros educativos que suspendieron clases debido a las protestas deberán recuperar los días perdidos para garantizar el cumplimiento del calendario escolar. Las declaraciones fueron brindadas durante una reciente visita a San Pedro Sula, donde la funcionaria destacó que, pese a las manifestaciones registradas en distintos centros educativos, la mayoría de las escuelas del país celebran los primeros 100 días de clases con sus puertas abiertas.

Argueta reconoció el compromiso de los docentes que han mantenido las actividades académicas desde el inicio del año lectivo y afirmó que numerosos centros educativos no han perdido un solo día de clases. En relación con las protestas, confirmó que la Secretaría de Educación ha realizado despidos tanto en centros educativos como en oficinas administrativas y direcciones departamentales, como parte de un proceso de revisión de plazas. La ministra explicó que el Estado no puede sostener una planilla con duplicidad de funciones y detalló que alrededor de 500 personas han sido desvinculadas a nivel nacional.

Precisó que los despidos corresponden principalmente a plazas de vigilantes, aseadores, personal administrativo y de apoyo, al considerar que en algunos casos existe un exceso de personal dentro de la estructura de la secretaría de educación. Asimismo, indicó que los trabajadores separados de sus cargos están recibiendo las prestaciones laborales que establece la ley e invitó a quienes tengan inconformidades a acudir a las direcciones departamentales para revisar sus casos mediante el diálogo. La funcionaria agregó que la revisión del personal continuará para determinar si existen más plazas innecesarias. Como ejemplo, mencionó la contratación de especialistas y personal de seguridad en algunos centros educativos donde, según dijo, esas funciones no se justifican.