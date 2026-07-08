Pacientes con síndrome de Morquio llevarán sus historias a congreso internacional

San Pedro Sula, Honduras.

Pacientes con síndrome de Morquio de la zona noroccidental del país participarán en el III Congreso Internacional sobre Enfermedades Raras, que se desarrollará en Tegucigalpa del 16 al 18 de julio.

La participación fue anunciada por la doctora Paola Bonilla, endocrinóloga pediatra del hospital Mario Catarino Rivas, quien destacó que este espacio permitirá que los pacientes compartan sus historias, los desafíos que enfrentan y la realidad de vivir con una enfermedad rara en Honduras.

“Con mucha esperanza compartimos que nuestros pacientes con síndrome de Morquio serán parte del Congreso de Enfermedades Raras, donde tendrán la oportunidad de contar su historia”, informó.

La especialista también expresó su agradecimiento a todas las personas que se sumaron aportando su granito de arena para hacer posible esta participación, ya que tanto ella como las familias de los pacientes realizaron una actividad para reunir los fondos necesarios para que el grupo pueda viajar a Tegucigalpa.