Gladys Gómez: Una voz de esperanza que transforma vidas

San Pedro Sula, Honduras

En la escuela jamás fue rechazada; al contrario, sus compañeros y maestros siempre la incluyeron. Consciente de que no todos tienen la misma experiencia, se propuso que su profesión sirviera como motor de cambio. “Ser una persona con discapacidad no es fácil”, aseguró, y “más en una sociedad bastante indiferente”, lamentó.

“Con el paso de mi vida he visto las limitantes a las que nos enfrentamos las personas discapacitadas. A muchos nos violentan nuestros derechos humanos, no hay condiciones óptimas para estudiar, nos limitan los trabajos porque piensan que no podemos hacerlo, sin saber que podemos hacerlo con excelencia. Además, no hay un sistema de salud público que proporcione todo lo que necesitamos. Hasta para sacar un carnet nos cuesta”, cuestionó.

Y continuó: “Enfrentarse a este tipo de situaciones provoca tristeza, decepción, desánimo. Muchos caen en cuadros depresivos, ya que se sienten excluidos de la sociedad. Fue por eso que decidí especializarme en Psicología, para apoyar a otras personas desde una misma condición y ser esa voz amiga que les indica que pueden salir adelante y que no deben tener miedo”.