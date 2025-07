Municipios de Honduras siguen olvidados por el Gobierno tras daños por lluvias

San Pedro Sula, Honduras

Las lluvias impactaron con fuerza a municipios como Ocotepeque, Dolores Merendón y Sinuapa, en el departamento de Ocotepeque; Marcovia, en Choluteca; y Piraera, en Lempira. Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, derrumbes y dejaron muchas zonas incomunicadas. A pesar de los esfuerzos de las alcaldías, aún no se ha logrado restablecer la normalidad.

La ayuda del Gobierno Central parece no llegar a los municipios afectados por las fuertes lluvias de junio, que causaron severos daños en infraestructura vial, sistemas de agua potable y viviendas.

El llamado constante de los pobladores no ha sido escuchado por las autoridades. Varias semanas después del desastre, el Gobierno Central aún no ha enviado equipo de apoyo. La maquinaria municipal no es suficiente para remover escombros y limpiar caminos. Al día de hoy, muchas comunidades continúan incomunicadas.

En Ocotepeque, colapsaron vías de acceso, se dañaron puentes y se registraron numerosos deslizamientos. Los municipios más afectados son Sinuapa, Ocotepeque, Dolores, San Jorge, Fraternidad y Concepción. En todos se trabaja en la rehabilitación de caminos y sistemas de agua.

Los alcaldes de Sinuapa y Ocotepeque viajaron a Tegucigalpa para reunirse con representantes de diferentes organizaciones, en busca de apoyo para reconstruir la represa de agua "La Laborcita", destruida por las lluvias.