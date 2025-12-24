  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?

Nasry Asfura tiene 40 años de casado con Lissette del Cid con quien han procreado tres hijas. Todas ellas han mantenido perfil bajo en los medios

¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?
1 de 10

Nasry Asfura y Lissette del Cid han procreado tres hijas en sus cuarenta años de casados. El propio Asfura reveló recientemente que se conocieron el 24 de noviembre de 1984.
¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?
2 de 10

El presidente electo de Honduras han mantenido casi en el anonimato a su familia. Además de sus tres hijas, tiene tres nietos.
¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?
3 de 10

Sus hijas son Monique, Stephanie y Alexandra Asfura. De ellas tres, solo una ha hecho apariciones públicas, incluso en labores sociales.
¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?
4 de 10

A Monique se le vio muy activa durante el segundo mandato de su papa al frente de la municipalidad del Distrito Central.
¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?
5 de 10

Mónique es amante del arte y anduvo prococionándola en las calles durante la segunda gestión de Nasry Asfura. Incluso promocionó su actividad en medios de comunicación.
¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?
6 de 10

El día que Nasry Asfura iba a jurar por segunda vez como alcalde del Distrito Central junto con Juan Orlando Hernández, su esposa Lissette, su hija Monique y Ana García, esposa de JOH.
¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?
7 de 10

Lissete se ha mantenido muy activa los últimos días en donde ha declarado que le va a prestarle "a Honduras el mejor hombre".
¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?
8 de 10

Fernández contrajo nupcias con ‘Tito’ Asfura el 24 de agosto de 1985.
¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?
9 de 10

Del Cid es conocida por sus obras sociales y durante la gestión de su esposo como alcalde de Tegucigalpa. “A mí no me gusta figurar, pero sí le voy a ayudar en cualquier proyecto que necesite de mi presencia”, dijo en una entrevista.
¿Quiénes son la esposa y las hijas de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras?
10 de 10

Siendo su esposo alcalde de la capital, trabajó hombro a hombro y su labor solidaria se centró en brindar apoyo a la mujer, desarrollar programas para las madres solteras, educación y oportunidades para los menores de edad.
Cargar más fotos