Los países de América Latina que felicitan a Nasry Asfura

Un grupo de ocho países de América Latina emitió este 24 de diciembre un comunicado conjunto en el que reconocen los resultados de las elecciones generales celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre y felicitan a Nasry Asfura, presidente electo del país.
Argentina. El presidente argentino Javier Milei, fue de los primeros en reaccionar a la declaratoria titulando en un tuit como una "derrota contundente del narcosocialismo".
"Desde Argentina, celebramos el triunfo" menciona el tuit del mandatario.
El pronunciamiento fue suscrito por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y fue divulgado desde Lima por el Gobierno del Perú, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bolivia, en representación del presidente Rodrigo Paz, forma parte del texto, en que menciona que los países firmantes expresan su disposición de trabajar con el nuevo gobierno hondureño, cuya toma de posesión está prevista para el 27 de enero, en áreas como comercio, seguridad, migración y fortalecimiento democrático.
El gobierno de Costa Rica, en representación del presidente, Rodrigo Chaves, manifiesta que destaca la conducta cívica de la ciudadanía hondureña, subrayando la participación en las urnas y la paciencia demostrada durante el proceso de escrutinio final
El comunicado, representa también al gobierno panameño de José Raúl Mulino, quien reconoce econocen el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, cuyos observadores estuvieron presentes de forma continua durante la etapa posterior a la votación.
El gobierno del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reitera junto a los demás firmantes su solidaridad con el pueblo hondureño y expresan su expectativa de que la transición de gobierno se lleve a cabo de manera pacífica y ordenada
El Luis Abinader, forma parte de la decisión conjunta de reconocer el triunfo de Asfura.