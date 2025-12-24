Elsa Oseguera y su hija Summer celebran la Navidad con tiernas fotos

Elsa Oseguera compartió una sesión fotográfica que inundó de ternura y belleza las redes sociales. En el marco de la Nochebuena previo a Navidad, la catracha posó junto a su hija Summer.
Ambas posaron con jovialidad y un profundo amor mutuo, que se aprecia en cada una de sus capturas. Vale resaltar que la Navidad la pasan en Honduras, por motivos laborales de Elsa.
Luciendo vestidos verdes, madre e hija se mostraron alegres, con un fondo blanco y armonizado con árboles de Navidad y adornos de regalos que brindaron la magia decembrina.
"¡Feliz Navidad, queridos amigos! Que Dios bendiga sus hogares y a cada uno de ustedes, que en esta fecha la pasen muy bonito y rodeados de sus seres queridos", escribió Elsa en su publicación.
Summer, es el fruto de la relación sentimental que compartieron Elsa y Davis Flow. La pequeña vive junto a su madre en Tegucigalpa, mientras la reconocida catracha labora en HCH.
Dos años de edad tiene Summer Ivette Silva Oseguera, que los cumplió en agosto del presente año.
Esta serie de fotos fue acompañada por la canción "Last Christmas" de Wham!, icónica interpretación de 1984.
Algunos usuarios comentaron la publicación con bellos mensajes. "Solo las mamás tenemos esa intensidad de amar y proteger así. Felices fiestas", "Qué bellas"; "Feliz Navidad, hermosa, sigue brillando", fueron algunos de ellos.
Ahora ambas se alistan para disfrutar de la Navidad, mientras Elsa labora en la noche del 24 y amanecer del 25 de diciembre. La sorpresa será la vestimenta que lucirá, la cual parece ser brillante y con la elegancia que la caracteriza.