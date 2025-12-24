  1. Inicio
Elsa Oseguera y su hija Summer celebran la Navidad con tiernas fotos

La presentadora de televisión hondureña Elsa Oseguera compartió una serie de tiernas fotografías junto a su hija Summer, además de un mensaje especial a sus seguidores

1 de 9

Elsa Oseguera compartió una sesión fotográfica que inundó de ternura y belleza las redes sociales. En el marco de la Nochebuena previo a Navidad, la catracha posó junto a su hija Summer.

Fotos: @elsaoseguera
2 de 9

Ambas posaron con jovialidad y un profundo amor mutuo, que se aprecia en cada una de sus capturas. Vale resaltar que la Navidad la pasan en Honduras, por motivos laborales de Elsa.

3 de 9

Luciendo vestidos verdes, madre e hija se mostraron alegres, con un fondo blanco y armonizado con árboles de Navidad y adornos de regalos que brindaron la magia decembrina.

4 de 9

"¡Feliz Navidad, queridos amigos! Que Dios bendiga sus hogares y a cada uno de ustedes, que en esta fecha la pasen muy bonito y rodeados de sus seres queridos", escribió Elsa en su publicación.
5 de 9

Summer, es el fruto de la relación sentimental que compartieron Elsa y Davis Flow. La pequeña vive junto a su madre en Tegucigalpa, mientras la reconocida catracha labora en HCH.
6 de 9

Dos años de edad tiene Summer Ivette Silva Oseguera, que los cumplió en agosto del presente año.

7 de 9

Esta serie de fotos fue acompañada por la canción "Last Christmas" de Wham!, icónica interpretación de 1984.
8 de 9

Algunos usuarios comentaron la publicación con bellos mensajes. "Solo las mamás tenemos esa intensidad de amar y proteger así. Felices fiestas", "Qué bellas"; "Feliz Navidad, hermosa, sigue brillando", fueron algunos de ellos.
9 de 9

Ahora ambas se alistan para disfrutar de la Navidad, mientras Elsa labora en la noche del 24 y amanecer del 25 de diciembre. La sorpresa será la vestimenta que lucirá, la cual parece ser brillante y con la elegancia que la caracteriza.
