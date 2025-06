Atrapados entre el lodo y en espera de ayuda tras las fuertes lluvias

Tegucigalpa, Hondiras

Aunque las alertas comienzan a bajar y el agua ha cedido en muchas zonas, la pesadilla no ha terminado para decenas de familias que ahora enfrentan caminos intransitables, viviendas colapsadas y cultivos completamente arruinados.

“Yo perdí todo, ahí se me fue todo, nosotros salimos solo con la ropa que andamos, me quedé atrapada y un hijo de un vecino me fue a sacar”, expresó con angustia una de las afectadas. Uno de los problemas más críticos que enfrentan los pobladores es la destrucción total o parcial de los accesos hacia sus comunidades.

Los caminos de tierra fueron arrastrados por las corrientes, algunos puentes colapsaron y otros quedaron seriamente dañados, impidiendo la entrada de vehículos, incluyendo ambulancias y maquinaria de rescate.

Ante la emergencia, muchos buscaron refugio en casas de familiares o albergues improvisados. En zonas montañosas, el lodo arrasó con fincas cafetaleras, afectando 150 manzanas y golpeando la economía de decenas de familias.

La situación ha sido tan tensa que, incluso, personas de comunidades aledañas han comenzado a evacuar por miedo a nuevos deslizamientos. “Nos avisaron que vienen más lluvias y por eso mejor nos salimos de nuestras casas, no por miedo, sino por seguridad, dejé a mis animalitos, enferma me vine, Dios me dará la fortaleza”, expresó Felipa Arita.

Los departamentos de Copán, Lempira, Intibucá, La Paz y Valle continuarán bajo alerta verde, al igual que las partes bajas de municipios como Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés, y Santa Rita, Yoro, hasta el Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. Estas alertas estarán vigentes 24 horas más.

Una vaguada en superficie continúa generando lluvias y chubascos de variada intensidad, principalmente en el occidente y suroccidente del país, donde se esperan mayores acumulados de precipitación acompañados de actividad eléctrica durante la tarde.