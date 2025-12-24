Milei celebra el triunfo de Asfura en Honduras: "Una derrota del narcosocialismo"

Buenos Aires, Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este miércoles el triunfo del conservador Nasry 'Tito' Asfura en las elecciones presidenciales hondureñas tras más de un mes de recuento, y opinó que se trata de "una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras".

"La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras. El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia", expresó Milei a través de una publicación en la red social X.

"Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región", añadió el mandatario.