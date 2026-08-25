Joven muere por dengue grave en Tegucigalpa; ya son cinco víctimas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Un joven de 28 años murió durante la madrugada de este martes a causa de dengue grave, elevando a cinco las víctimas mortales por esta enfermedad en Honduras en lo que va de 2026. La información fue confirmada por Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud (Sesal), quien detalló que el fallecido era residente de Tegucigalpa. De acuerdo con García, el joven recibió atención médica tanto en un hospital privado como en un establecimiento de la Secretaría de Salud antes de su fallecimiento.

La funcionaria explicó que el paciente buscó atención cuando la enfermedad ya se encontraba avanzada, una situación que, según señaló, se está presentando entre personas afectadas por dengue. “Ante el primer síntoma acudir a un establecimiento de salud y buscar atención médica para tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno”, recomendó García. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta la semana epidemiológica 31, Honduras contabilizaba más de 6,000 casos de dengue y 114 pacientes diagnosticados con dengue grave, según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud.

García señaló que existe un aumento de casos en diferentes regiones del país, entre ellas Cortés, mientras que los mayores registros corresponden principalmente a zonas metropolitanas y departamentos como Cortés y Choluteca. La jefa del PAI también confirmó que los casos de dengue han aumentado en comparación con el mismo período de 2025. Sin embargo, aseguró que la mayoría de las regiones todavía se encuentran dentro de la zona de seguridad del canal endémico nacional. La funcionaria advirtió que el número de contagios podría incrementarse con el inicio de la temporada lluviosa, debido a que las condiciones favorecen la reproducción del zancudo transmisor de la enfermedad. Ante este panorama, la Secretaría de Salud pidió a la población eliminar los criaderos de zancudos, mantener tapados los recipientes donde se almacena agua y acudir de inmediato a los centros asistenciales ante los primeros síntomas.